В Анапе лошадь сбила приехавшего на отдых юного петербуржца

В Анапе лошадь сбила восьмилетнего петербуржца, возвращающегося с пляжа. Отец мальчика заявил, что ребенок получил закрытый перелом носа, также у него рассечена голова.
«Фонтанка.ру»
Лошадь поймали и установили владельца, сообщает 21 июня пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Это местный житель, документы на животное у него имеются.
На кадрах с места событий видно, что ребенок ходит по улице и пинает мяч, и вдруг со спины на него налетает лошадь — проносится мимо, а мальчик падает на землю и кричит. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Идет проверка — полиция выяснит, почему лошадь осталась без присмотра и убежала, а также не использовали ли ее для предпринимательской деятельности.