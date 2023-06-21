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    В Анапе лошадь сбила приехавшего на отдых юного петербуржца

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    В Анапе лошадь сбила восьмилетнего петербуржца, возвращающегося с пляжа. Отец мальчика заявил, что ребенок получил закрытый перелом носа, также у него рассечена голова.

    «Фонтанка.ру»

    Лошадь поймали и установили владельца, сообщает 21 июня пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Это местный житель, документы на животное у него имеются.

    На кадрах с места событий видно, что ребенок ходит по улице и пинает мяч, и вдруг со спины на него налетает лошадь — проносится мимо, а мальчик падает на землю и кричит. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

    Идет проверка — полиция выяснит, почему лошадь осталась без присмотра и убежала, а также не использовали ли ее для предпринимательской деятельности.

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