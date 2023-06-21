Юный водитель в центре Петербурга сбил ровесницу на скейте. У неё крайне тяжёлые травмы

Серьёзное ДТП произошло около полуночи в центре Петербурга. Подробности «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
21 июня в 00:02 на Гончарной улице, 2, мужчина 2003 года рождения (ему 19 или 20 лет) на «Форде Модео» сбил 20-летнюю девушку, которая на запрещающий сигнал светофора пересекала проезжую часть на скейтборде. В крайне тяжёлом состоянии девушку госпитализировали. Полиция проводит проверку.
«На момент приезда скорой помощи была жива, но в тяжёлом состоянии. Сильно повреждено лицо», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». И отмечают, что девушка переезжала дорогу на скейте в неположенном месте.