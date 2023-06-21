В Красносельском районе открылось движение по новому участку улицы Владимира Пчелинцева

На юго-западе Петербурга открылось движение по новому участку улицы Владимира Пчелинцева. Как отмечают в холдингеSetl Group, это двухполосная дорога длиной 300 метров.



Сама улица Владимира Пчелинцева проходит от проспекта Ветеранов на юг в сторону железной дороги. Вместе с первым участком, где движение открылось в прошлом году, общая протяженность дороги составила 520 метров.



Это не единственная новая дорога в квартале «Солнечный город. Резиденции» — застройщик Setl Group уже построил здесь участок улицы Ивана Куликова длиной около 330 метров, которую далее планируют продлить до проспекта Буденного.

