    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, ю-з

    765мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.23eur92.07

    В Красносельском районе открылось движение по новому участку улицы Владимира Пчелинцева

    405
    обсудить

    На юго-западе Петербурга открылось движение по новому участку улицы Владимира Пчелинцева. Как отмечают в холдингеSetl Group, это двухполосная дорога длиной 300 метров.

    Сама улица Владимира Пчелинцева проходит от проспекта Ветеранов на юг в сторону железной дороги. Вместе с первым участком, где движение открылось в прошлом году, общая протяженность дороги составила 520 метров.

    Это не единственная новая дорога в квартале «Солнечный город. Резиденции» — застройщик Setl Group уже построил здесь участок улицы Ивана Куликова длиной около 330 метров, которую далее планируют продлить до проспекта Буденного.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close