На свободных больше обычного дорогах Петербурга водители ловили заборы и падали на бок

Утром 21 июня петербургские дороги оказались нехарактерно свободными: их максимальная загруженность составила 4 балла вместо обычных пяти. Но попадать в ДТП автомобилистам это не помешало: если не с соседом, то можно столкнуться с забором.
Около 8 часов утра на набережной Макарова, перед 1-й линией В.О., Toyota Mark II врезалась в ограждение проезжей части, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Евгения. Забор накренился, но устоял — вероятно, скорость была не очень большой. Машина перегородила правый ряд, на некоторое время уплотнив движение.
Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На пересечении Северного проспекта и улицы Руставели легковой автомобиль опрокинулся на бок в крайнем ряду. По словам очевидицы Наталии, посреди самого перекрестка стоял еще один подбитый автомобиль.
Около шести часов утра двое водителей не поделили перекресток улицы Ленсовета и Московского шоссе, сообщили очевидцы. На записи с видеорегистратора видно, что оба участника ехали по Московскому со стороны КАД. Каршеринг на перекрестке повернул налево, хотя движение там разрешено только прямо и направо, и ехавший в соседнем ряду слева автомобиль ударил его в бок в районе заднего колеса, развернув машину на 180 градусов.
Читатель Алексей
А в половине десятого на съезде с КАД на Софийскую улицу не разминулись легковой автомобиль и грузовик. По данным «Яндекс.Пробок», съезды там стоят до сих пор как с внешнего, так и с внутреннего кольца. Хвосты заторов тянутся и по кольцевой.
Самыми загруженными этим утром в Петербурге были Московское шоссе, Заневский проспект — проспект Косыгина и Пискарёвский проспект. В сторону центра там фиксировали 7 баллов. Также шестибалльная пробка была отмечена на Московском шоссе в направлении из центра. Столько же было на Приморском проспекте из центра, хотя обычно в это время там всего 1 балл. А самые крупные пробки утра были:
- в 9:58 на внешнем кольце КАД — 9,6 км от Горского шоссе до Приморского шоссе;
- в 9:10 на Московском шоссе — 6,7 км от Колпинского шоссе до Павловской улицы;
- в 9:50 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 8:58 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста;
- в 9:58 на внешнем кольце КАД — 3,5 км от В3 до Кронштадтского шоссе.