На свободных больше обычного дорогах Петербурга водители ловили заборы и падали на бок

Утром 21 июня петербургские дороги оказались нехарактерно свободными: их максимальная загруженность составила 4 балла вместо обычных пяти. Но попадать в ДТП автомобилистам это не помешало: если не с соседом, то можно столкнуться с забором.



Около 8 часов утра на набережной Макарова, перед 1-й линией В.О., Toyota Mark II врезалась в ограждение проезжей части, рассказала в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Евгения. Забор накренился, но устоял — вероятно, скорость была не очень большой. Машина перегородила правый ряд, на некоторое время уплотнив движение.