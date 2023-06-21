Погода в Петербурге установила рекорд. Ждём первые плюс 30 градусов

Вторая декада в Петербурге выдалась рекордной: осадки были минимальными, а солнце максимальным. Погодные итоги последних 10 дней подводит главный синоптик Петербурга Александр Колесов 21 июня в своём телеграм-канале.
«Вторая декада получилась полной противоположностью первой декаде. Постоянная отрицательная аномалия температуры воздуха в Санкт-Петербурге сменилась постоянной положительной аномалией. И на сегодняшний день среднее значение за месяц около нормы», — отмечает Колесов.
Последние 10 дней погоду в Петербурге постоянно определял антициклон, и они оказались сухими, без осадков. Такого не было очень давно, с 1986 года (засушливые периоды наблюдались в 1992 и 2006 годах, но в середине декады всё равно случались дожди). Солнце светило очень много: почти каждый день более 14 часов. Суммарное значение за вторую декаду составило 141,5 часа.
«В середине июня в этом веке солнце столько не светило, да и в прошлом веке, по имеющимся данным, его можно сравнивать только с рекордным 1966 годом, когда солнце светило тоже каждый день, и суммарное количество составило 150 часов за декаду», — рассказывает синоптик.
Тёплая погода в регионе сохранится. Сегодня — до 27 градусов, а завтра собираются прийти первые плюс 30 и долгожданные дожди.