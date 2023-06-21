    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, южн

    765мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.23eur92.07

    Погода в Петербурге установила рекорд. Ждём первые плюс 30 градусов

    10927
    10 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Вторая декада в Петербурге выдалась рекордной: осадки были минимальными, а солнце максимальным. Погодные итоги последних 10 дней подводит главный синоптик Петербурга Александр Колесов 21 июня в своём телеграм-канале.

    «Вторая декада получилась полной противоположностью первой декаде. Постоянная отрицательная аномалия температуры воздуха в Санкт-Петербурге сменилась постоянной положительной аномалией. И на сегодняшний день среднее значение за месяц около нормы», — отмечает Колесов.

    Последние 10 дней погоду в Петербурге постоянно определял антициклон, и они оказались сухими, без осадков. Такого не было очень давно, с 1986 года (засушливые периоды наблюдались в 1992 и 2006 годах, но в середине декады всё равно случались дожди). Солнце светило очень много: почти каждый день более 14 часов. Суммарное значение за вторую декаду составило 141,5 часа.

    «В середине июня в этом веке солнце столько не светило, да и в прошлом веке, по имеющимся данным, его можно сравнивать только с рекордным 1966 годом, когда солнце светило тоже каждый день, и суммарное количество составило 150 часов за декаду», — рассказывает синоптик.

    Тёплая погода в регионе сохранится. Сегодня — до 27 градусов, а завтра собираются прийти первые плюс 30 и долгожданные дожди.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр КолесовЛето
    ЛАЙК6
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close