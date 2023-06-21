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    «Известия»: Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья россиянам до 35 лет

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    25 комментариев

    Минстрой России предложил запустить программу компенсации 50 % за съемное жилье для россиян до 35 лет. Условием для субсидирования предлагают сделать накопление первого взноса по ипотеке для приобретения жилья в новостройках. Об этом в среду, 21 июня, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей ведомства.

    Над программой работают «ДОМ.РУ», Росмолодежь и Минстрой. В ведомстве считают, что в ней смогут участвовать до 310 тысяч человек ежегодно. Чиновники ожидают, что основной аудиторией станут молодые люди от 23 до 27 лет, которые недавно закончили учиться и уже начали работать. В Минстрое предполагают, что при субсидировании молодежь сможет накопить на первый взнос по ипотеке за 1,5–2 года.

    Правительство, как рассказал «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин, анонсирует подробности программы в ближайшие пару месяцев. Однако он не уточнил, когда именно она будет запущена.

    «По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — объяснил Стасишин.

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    Комментарии 25

    Гость21 Июн 2023 в 09:15
    Значит уже сразу же говорят - 23 года исполнилось - подпиши контракт с государством о том, что ты холоп и государство щедро даст тебе 50% от стоимости аренды тобой квартиры, которая не твоя, но ты еще и должен будешь откладывать на свою квартиру, а еще потом, когда будет ипотека, если квартира еще не будет готова к въезду собственная, то государство даст тебе 50% от арендной платы, но ты должен будешь отдать свои 50% за аренду, плюс деньги за первоначальный взнос, плюс деньги за ипотеку, плюс потом государство скорее всего попросит тебя вернуть им всю помощь, которую они тебе оказали. В итоге ты останешься должен государству и банкам 200%-300% от реальной стоимости своей квартиры. И еще, деньги ипотечные, равно как и первовзносовые будут лежать в банке и банк будет иметь с них процент себе. Очень удобная схема. И банки наживаются, и государство. А в пролете во всех возможных вариантах - приобретатель жилья. Ильф и Петров отдыхают!
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