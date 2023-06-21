«Известия»: Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья россиянам до 35 лет

Минстрой России предложил запустить программу компенсации
Над программой работают «ДОМ.РУ», Росмолодежь и Минстрой. В ведомстве считают, что в ней смогут участвовать до 310 тысяч человек ежегодно. Чиновники ожидают, что основной аудиторией станут молодые люди от 23 до 27 лет, которые недавно закончили учиться и уже начали работать. В Минстрое предполагают, что при субсидировании молодежь сможет накопить на первый взнос по ипотеке за 1,5–2 года.
Правительство, как рассказал «Известиям» замглавы Минстроя Никита Стасишин, анонсирует подробности программы в ближайшие пару месяцев. Однако он не уточнил, когда именно она будет запущена.
«По сути, государство помогает накопить на первоначальный взнос, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос», — объяснил Стасишин.