«Известия»: Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья россиянам до 35 лет

Минстрой России предложил запустить программу компенсации 50 % за съемное жилье для россиян до 35 лет. Условием для субсидирования предлагают сделать накопление первого взноса по ипотеке для приобретения жилья в новостройках. Об этом в среду, 21 июня, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей ведомства.

Над программой работают «ДОМ.РУ», Росмолодежь и Минстрой. В ведомстве считают, что в ней смогут участвовать до 310 тысяч человек ежегодно. Чиновники ожидают, что основной аудиторией станут молодые люди от 23 до 27 лет, которые недавно закончили учиться и уже начали работать. В Минстрое предполагают, что при субсидировании молодежь сможет накопить на первый взнос по ипотеке за 1,5–2 года.

