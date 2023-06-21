Жара в Петербурге продолжается. Позже грозы принесут прохладу

Воздух в Петербурге продолжает прогреваться. Слегка похолодает только к пятнице.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 июня в городе небольшая облачность, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 12–14 градусов, днем составит
Регион остаётся под влиянием антициклона. Атмосферное давление будет слабо падать и составит
«Яндекс.Погода» предполагает, что сегодняшнее 21 июня будет таким тёплым впервые за 15 лет — с температурой на 9 градусов выше климатической нормы. Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 10 до 22 градусов. Самое холодное 21 июня выдалось в 1978 году, плюс 5 днём, а самое тёплое — в 1968 году, плюс 29.
Завтра будет ещё теплее — 27–29 градусов, а в конце дня возможна гроза. В пятницу — кратковременные дожди, местами гроза и всего 22–24 градуса.