В Волоколамске тушат пожар на 6000 квадратных метров

Предприятие по изготовлению деревянных паллет горит в Волоколамске. Как сообщает 21 июня ГУ МЧС по Московской области, площадь возгорания уже составляет 6 тысяч квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило после десяти часов вечера. На момент прибытия первых расчетов площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров.