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    В Волоколамске тушат пожар на 6000 квадратных метров

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    Предприятие по изготовлению деревянных паллет горит в Волоколамске. Как сообщает 21 июня ГУ МЧС по Московской области, площадь возгорания уже составляет 6 тысяч квадратных метров.

    Сообщение о ЧП поступило после десяти часов вечера. На момент прибытия первых расчетов площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров.

    МЧС России

    Информация о пострадавших пока не поступала. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. В региональной прокуратуре отметили, что огонь быстро перекинулся на склад с продукцией.

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