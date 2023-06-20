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    В столичном метро мальчика затянуло в аппарат для досмотра

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    Четырехлетний мальчик пострадал в Москве на станции метро «Проспект Вернадского». Об этом 20 июня сообщает портал MSK1, уточняя, что инцидент произошел накануне.

    Любопытный ребенок захотел посмотреть, как работает лента аппарата для досмотра сумок. Пока мама отвлеклась, он сунул руку в ролик интроскопа, после чего закричал. Женщина тут же бросилась помогать сыну, но его затягивало все сильнее.

    vk.com/moskvatodaynews

    В итоге, сотрудники метрополитена выключили аппарат и освободили ребенка. О его состоянии ничего не сообщается.

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