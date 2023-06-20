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    В Гондурасе заживо сожгли 25 заключенных-женщин. Ещё семерых зарезали

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    В Гондурасе погибли как минимум 32 женщины, которые находились в Женском центре социальной адаптации Cefas в департаменте Франсиско Морасан. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на гондурасское издание Heraldo.

    Местные журналисты предполагают, что таким жутким оказался результат столкновения членов преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18.

    «Не менее 25 женщин сгорели в ванной. Еще семеро скончались от ножевых ранений. Согласно предоставленной информации, члены банды предположительно заперли нескольких женщин-соперниц и подожгли модули», — цитирует агентство сообщение Heraldo.

    Официально власти Гондураса пока не подтвердили количество жертв. Но заявили об экстренном вмешательстве силовых структур и пожарных.

    Также, по данным СМИ Гондураса, в ближайшую больницу из пенитенциарного учреждения были доставлены ещё пятеро пострадавших.

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    Гондурас25 женщин сгорели заживо
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