В Гондурасе заживо сожгли 25 заключенных-женщин. Ещё семерых зарезали

В Гондурасе погибли как минимум 32 женщины, которые находились в Женском центре социальной адаптации Cefas в департаменте Франсиско Морасан. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на гондурасское издание Heraldo.



Местные журналисты предполагают, что таким жутким оказался результат столкновения членов преступных группировок Mara Salvatrucha и Barrio 18.



«Не менее 25 женщин сгорели в ванной. Еще семеро скончались от ножевых ранений. Согласно предоставленной информации, члены банды предположительно заперли нескольких женщин-соперниц и подожгли модули», — цитирует агентство сообщение Heraldo.

