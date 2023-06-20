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    Медленный KIA, быстрый BMW. Видео ДТП на перекрестке Луначарского и Светлановского

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    Видео аварии с участием KIA и BMW на пересечении Светлановского проспекта и улицы Луначарского появилось в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, что первый автомобиль медленно и нерешительно поворачивал налево на перекрестке, когда в него влетела вторая машина. От удара KIA перевернулся на бок — и так лежал до приезда спасателей, врачей и полиции.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Ранее «Фонтанка» писала, что в аварии пострадал один человек, его доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. После столкновения другие участники дорожного движения бросились к KIA, чтобы помочь людям выбраться.

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