Медленный KIA, быстрый BMW. Видео ДТП на перекрестке Луначарского и Светлановского

Видео аварии с участием KIA и BMW на пересечении Светлановского проспекта и улицы Луначарского появилось в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах видно, что первый автомобиль медленно и нерешительно поворачивал налево на перекрестке, когда в него влетела вторая машина. От удара KIA перевернулся на бок — и так лежал до приезда спасателей, врачей и полиции.
Ранее «Фонтанка» писала, что в аварии пострадал один человек, его доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. После столкновения другие участники дорожного движения бросились к KIA, чтобы помочь людям выбраться.