«Что-то я разволновалась». Как Кронштадт готовится к своему первому Международному военно-морскому салону

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже завтра откроется Международный военно-морской салон «МВМС-2023». До этого он раз в два года проводился на Васильевском острове в Ленэкспо. Впервые площадкой для проведения станет Кронштадт, точнее — построенные под патронажем Ксении Шойгу Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр.



Для программы Салона отвели пять дней, с 21 по 25 июня. «Фонтанка» заглянула в выставочный центр накануне, 20 июня. Рассказываем, что происходит в выставочном центре менее чем за сутки до старта.



Музейно-конгрессный центр разместили в отреставрированных зданиях артиллерийских арсеналов 1910 года постройки, соединенных между собой огромным павильоном из стекла и бетона.

Заглядывать в него накануне официального открытия Салона конфузно. Это как застать хозяйку, которая в ожидании гостей носится в бигуди и халате, и отчаянно пытается привести дом в порядок.



Уже на подходе становится ясно, что домоправительница затянула с марафетом. На углу здания в зоне кофе-брейка, расположенной неподалеку от главного входа, рабочие полируют ветошью торпеды, под стенами столетнего арсенала пятеро могучих парней тянут на тележке электрогенератор и какие-то строительные обрезки, на набережной торопливо сооружают тропинку из щебня и бордюрного камня, вход в аккредитационный центр теряется между грудами досок, контейнерами, погрузчиками и подготовленным для монтажа оборудованием.



Внутри арсенального здания, отведенного под временную экспозицию и конференц-залы для совещаний, по углам коридоров со сводчатыми арками притулились груды обмотанных полиэтиленом кресел, упакованные в мешки мягкие пуфы и обтянутые блестящим столы. В конференц-зале имени Адмирала Нахимова с диванов еще не убрали защитную пленку, в зале имени Адмирала Ушакова рабочие настраивают микрофоны.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вот в зоне регистрации гостей с приготовлениями покончено — девушки за стойками уже вовсю отмечают посетителей и выдают именные бейджи.

Из распахнутых навстречу пустоши дверей выставочного центра вылетает облако строительной пыли — в центральном зале площадью 500 квадратных метров высится легендарная 107-метровая атомная подводная лодка К-3, на нее забрались рабочие, и, ловко лавируя между рубкой и выступающими деталями, сдувают с корпуса сор. Другая бригада вокруг субмарины заканчивает монтаж стеклянных перил. Внутри подлодки задуман Музей военно-морской славы — с краев зала, как с берегов, к двум входам, в носу и в корме, перекинуты два трапа. Но с посещениями придется повременить.



— Лодка пока не готова внутри, туда никого не пускают, даже участников. Музей тоже пока не работает, открытие намечено на День военно-морского флота, — говорят в дирекции центра.

Саму же лодку откроют для посетителей не раньше декабря.

Стенды участников конгресса, расположенные на двух этажах слева от К-3, уже смонтированы. Дело осталось за малым — отмыть пол от строительной пыли, расставить мебель, приклеить ярлыки к экспонатам, проверить и подкрутить проводку, развесить по стенам брендированные баннеры, подкрасить, где еще не успели дотянуться.



В правом крыле, где в здании второго арсенала запланирована постоянная экспозиция музея, делать пока нечего: вход перегорожен, залы, общей площадью 15 тысяч квадратных метров, пустуют.

— Скажите, вы все до завтрашнего утра успеете сделать? — интересуюсь у рабочих, которые копошатся в одном из конференц-залов.



— Конечно, а чего нет-то, мы же не вдвоем тут работаем. Много еще чего вывезти нужно, — уверенно рапортуют они, не отвлекаясь от работы.

В этом году в Салоне на 15 тысячах метров площадей разместятся более 250 участников из России и других стран. Каких? Информация пока не раскрывается. Чтобы перемещаться по огромной территории конгресс-центра на повышенных скоростях, некоторые участники приспособили самокаты.

Самый большой стенд — традиционно у Объединенной судостроительной корпорации. Рядом высятся салоны коллег по цеху: кораблестроителей, производителей двигателей, приборостроителей.



— Мы будем показывать морские двигатели и испытательный комплекс для газотурбинных двигателей. Будем ли смотреть, что у других? Наша задача — показать, что у нас есть, — делится планами на стенде «ОДК» Антон.

У «Белгородской судоверфи» на Салон — большие планы:

— У нас два предприятия на стендах: «Троицкий крановый завод» и «Белгородская судоверфь», эти два предприятия дополняют друг друга в производстве. Верфь — это старинное предприятие, с царских времен, у него богатая история, но она была банкротом, и предприятие погибало. Владелец «Кранового завода» ее выкупил, подняли, восстановили. Сейчас у нас заказы, связанные с исследовательскими судами, наши суда будут участвовать в экспедициях на Байкале. Заключен заказ на сухогрузы, на выставке будут обсуждаться коммуникации. У нас судостроения гражданского в принципе очень мало. Это возрождение. Что-то я разволновалась, — со слезами на глазах рассказала дизайнер Надежда, которая строит экспозиции для «Белгородской судоверфи» восьмой год.



На стенде «Промтеха» главным экспонатом будут подводные соединители.

— Я все посмотрю, что здесь будет. Посмотрю лодку. А с этими [судостроителями] мы на каждой выставке встречаемся, номенклатура практически одна и та же. Новинок у них, так же, как и у нас не будет — военно-техническое сотрудничество так устроено, что новинки мы показывать не можем. Будете показывать, что уже запущено в производство, — говорит старший на монтаже стенда «Алмаз-Антей» Александр.



Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У выхода из Центра о чем-то тихо беседуют моряки.



— Что вы будете смотреть на салоне? — робко вклиниваюсь в беседу.

— Салон — для того, чтобы показать развитие военной промышленности, свои мощности и достижения, что они умеют делать. Но самый главный здесь экспонат — это лодка К-3, мы на нее придем смотреть, — делятся они планами.

С пешеходной крыши стеклянно-бетонного здания открывается дивный вид на пустырь с прилегающей к нему парковкой. Одна за другой ко входу подъезжают грузовые машины, вдали, в направлении фудкорта, чеканит шаг рота моряков. Прямо над входом корпит над оборудованием служба безопасности.

— Здесь не надо пока снимать — люди работают, просто не успели все до конца, — просит по виду самый главный из группы.

— У вас есть ощущение, что к завтрашнему дню здесь все успеют? У меня вот нет, — делюсь сомнениями с представителем службы безопасности.



— Ощущение есть. Вы знаете, рабочие свое дело будут делать до конца. Завтра будет все отлично.

— Даже ночью? Жалко их.

— Мне тоже жалко, но надо.

На другом конце крыши с видом на залив и Среднюю гавань разглядывают окрестности рабочие из Москвы.

— А вон там — «Бронка». А это что — тоже порт что-ли? Вон военная база, дальше — «Арсенал», завод. Завтра там военные корабли встанут, — машут они в сторону Усть-Рогатки.

Завтра на причал у Рогатки встанут 26 судов. Здесь ждут подводную лодку и десантные катера, ракетные корабли и гидрографические судна, на четыре корабля в выходные даже разрешат подняться всем интересующимся.

Но сегодня чрезмерное любопытство — не в чести: вход на причал перегорожен «ежами».

— Нам пока запрещено пускать на территорию войсковой части всех гражданских лиц. Там находятся боевые единицы, и гражданским априори туда нельзя ходить. Если что и будет, то завтра. А я — всего лишь матрос.



Уже под занавес корреспонденту «Фонтанки» встречается Алексей Павлюков, который представляется владельцем конгрессного центра:



— Сегодня уже в Центре заработает вай-фай, сейчас настраивают протокол. Лифты работают, эскалаторы всех нормально катают. В зоне безопасности, вместе с парковой, работают 432 видеокамеры, которые все видит Смольный. Не переживайте, все успеем, это уже восьмой форум, который мы открываем.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»