К спасённым в Средиземном море возникли вопросы на берегу

Три человека из числа спасенных российскими моряками в Средиземном море были арестованы за перевозку нелегальных мигрантов, в том числе по статье «Торговля людьми». Об этом сообщает 20 июня РБК со ссылкой на береговую охрану Греции.



Напомним, в ночь на 19 июня экипажи фрегата ВМС РФ «Адмирал Горшков» и сухогруза «Пижма» пришли на помощь попавшему в беду судну типа «Авалон» под флагами Германии и Греции. В итоге были спасены 68 пассажиров. Людей приняли на борт «Пижмы», оказали им медицинскую помощь. После этого сухогруз доставил всех на греческий остров Калимнос.



По данным РБК, в береговой охране Греции уточнили, что по прибытии спасенных полиция арестовала троих иностранцев в возрасте от 31 года до 46 лет. Их обвинили в перевозке нелегальных мигрантов, оставлении в опасности и торговле людьми. Предположительно, на борту «Авалона» задержанные переправляли других иностранцев из Турции в Италию.

