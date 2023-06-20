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    Роман Ротенберг: я жил в Финляндии, фашизм там существует давно

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    Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, имеющий финское гражданство, заявил 20 июня в интервью «Матч ТВ», что в Финляндии «давно существует фашизм». По его словам, с этим нужно бороться, как говорил президент России.

    Об этом он заявил, отвечая на вопрос о недопуске российских хоккеистов на международные соревнования и историю с новоиспеченным обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс» Иваном Барбашевым, которого Международная федерация хоккея (IIHF) не указала в поздравительной открытке в соцсетях.

    «Мы-то в России поздравляем всех, — отметил Роман Ротенберг. — Но каждому в голову не залезешь. Бог — судья каждому. И правда восторжествует. Могу только на своем примере рассказать. Я жил за границей: например, в Финляндии. И честно вам скажу: фашизм там существует очень давно. То, что сейчас происходит, правильно говорит наш президент: "Нужно с этим бороться". От этого зависит наше будущее. Мы должны бороться — каждый на своем уровне. А то, что делает IIHF, — Бог им судья. А для Ивана Барбашева мы организуем отдельный праздник. Мы обещаем!».

    Семья Романа Ротенберга переехала в Финляндию в 1991 году. Там он прожил до 1999 года, получив гражданство, после чего переехал в Лондон, где продолжил учебу в European Business School London на факультете международного бизнеса. В 2014 году издание The Sunday Times написало, что у Романа Ротенберга есть также гражданство Великобритании.

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