Роман Ротенберг: я жил в Финляндии, фашизм там существует давно

Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, имеющий финское гражданство, заявил 20 июня в интервью «Матч ТВ», что в Финляндии «давно существует фашизм». По его словам, с этим нужно бороться, как говорил президент России.



Об этом он заявил, отвечая на вопрос о недопуске российских хоккеистов на международные соревнования и историю с новоиспеченным обладателем Кубка Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс» Иваном Барбашевым, которого Международная федерация хоккея (IIHF) не указала в поздравительной открытке в соцсетях.



«Мы-то в России поздравляем всех, — отметил Роман Ротенберг. — Но каждому в голову не залезешь. Бог — судья каждому. И правда восторжествует. Могу только на своем примере рассказать. Я жил за границей: например, в Финляндии. И честно вам скажу: фашизм там существует очень давно. То, что сейчас происходит, правильно говорит наш президент: "Нужно с этим бороться". От этого зависит наше будущее. Мы должны бороться — каждый на своем уровне. А то, что делает IIHF, — Бог им судья. А для Ивана Барбашева мы организуем отдельный праздник. Мы обещаем!».

