«Я кое-что сделаю». Трамп утверждает, что разговор с Путиным отсрочил начало боевых действий на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным отсрочил начало боевых действий на Украине на несколько лет. Об этом политик рассказал 20 июня в интервью телеканалу Fox News.
Когда журналист Брет Байер спросил его об Украине, бывший президент сказал о Путине: «Он бы не сделал этого, если бы это был я. Он сделал это после того, как я ушел». По словам Трампа, у него с Путиным очень хорошие, крепкие отношения, поэтому на посту президента он бы смог положить конец конфликту в течение 24 часов.
Политик рассказал, что у него были предположения, что Путин может начать боевые действия на территории Украины. «Я сказал: это будет катастрофа. Не делай этого», — отметил Дональд Трамп.
По его словам, Путин изначально не верил, что Трамп предпримет что-то после начала ввода войск. «Я сказал ему, что собираюсь что-то сделать. Он сказал: «Нет, нет, нет, ты этого не сделаешь». Я сказал: буду, Владимир, сделаю, сделаю». Трамп убежден, что Путин поверил в его слова, «может быть, всего на 10%», но этих 10% оказалось достаточно.
Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. В ноябре 2020-го он проиграл выборы ныне действующему главе государства Джо Байдену, не признал поражения и пытался оспорить итоги голосования в судебном порядке. Однако Верховный суд США отклонил иск бывшего президента. Ожидается, что в 2024 году Трамп снова поборется за должность главы Белого дома.