«Я кое-что сделаю». Трамп утверждает, что разговор с Путиным отсрочил начало боевых действий на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным отсрочил начало боевых действий на Украине на несколько лет. Об этом политик рассказал 20 июня в интервью телеканалу Fox News.



Когда журналист Брет Байер спросил его об Украине, бывший президент сказал о Путине: «Он бы не сделал этого, если бы это был я. Он сделал это после того, как я ушел». По словам Трампа, у него с Путиным очень хорошие, крепкие отношения, поэтому на посту президента он бы смог положить конец конфликту в течение 24 часов.

