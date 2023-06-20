    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    764мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.99eur91.8

    «Я кое-что сделаю». Трамп утверждает, что разговор с Путиным отсрочил начало боевых действий на Украине

    1020
    8 комментариев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным отсрочил начало боевых действий на Украине на несколько лет. Об этом политик рассказал 20 июня в интервью телеканалу Fox News.

    Когда журналист Брет Байер спросил его об Украине, бывший президент сказал о Путине: «Он бы не сделал этого, если бы это был я. Он сделал это после того, как я ушел». По словам Трампа, у него с Путиным очень хорошие, крепкие отношения, поэтому на посту президента он бы смог положить конец конфликту в течение 24 часов.

    Политик рассказал, что у него были предположения, что Путин может начать боевые действия на территории Украины. «Я сказал: это будет катастрофа. Не делай этого», — отметил Дональд Трамп.

    По его словам, Путин изначально не верил, что Трамп предпримет что-то после начала ввода войск. «Я сказал ему, что собираюсь что-то сделать. Он сказал: «Нет, нет, нет, ты этого не сделаешь». Я сказал: буду, Владимир, сделаю, сделаю». Трамп убежден, что Путин поверил в его слова, «может быть, всего на 10%», но этих 10% оказалось достаточно.

    Трамп был президентом США с 2017 по 2021 год. В ноябре 2020-го он проиграл выборы ныне действующему главе государства Джо Байдену, не признал поражения и пытался оспорить итоги голосования в судебном порядке. Однако Верховный суд США отклонил иск бывшего президента. Ожидается, что в 2024 году Трамп снова поборется за должность главы Белого дома.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close