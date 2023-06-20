В Ангарске спортсмены разбирались между собой с помощью пистолета и ножа

Кровавую сцену наблюдали 20 июня в одном из кафе города Ангарска (Иркутская область). Там президент местного клуба «Ахмат» стрелял из пистолета в главу местного отделения Федерации бокса. Потом бежал, но и сам не смог уйти от ножа. Подробности событий рассказывает официальный телеграм-канал Следственного управления СК РФ по Иркутской области.
Всё случилось, в общем, за завтраком. Ещё до полудня.
«Мужчина зашел в заведение с пистолетом и произвел несколько выстрелов в одного из посетителей. Знакомый раненого мужчины с целью отомстить взял на кухне кафе нож, выбежал вслед за подозреваемым на улицу и нанес удар ножом в живот стрелявшего мужчины, который в свою очередь произвёл выстрел в сторону оппонента», — описывает хронику событий СК. Начало конфликта хорошо просматривается на опубликованном видео.
Официальный канал Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
Зачинщик конфликта самостоятельно добрался до больницы, ему сделали операцию. У палаты сейчас выставлена охрана, хотя процессуально стрелок пока не задержан. Один из посетителей кафе скончался от огнестрельного ранения, второй — в стационаре.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
Теперь важное, что добавляет истории красок. Как сообщает «Коммерсантъ», тот, кто стрелял, — 33-летний руководитель местного бойцовского клуба «Ахмат» Василий Мурачев (сейчас в больничной палате под охраной, прооперирован). Тот, в кого стреляли, — 34-летний руководитель городского отделения региональной Федерации бокса Александр Раскислов (ранен, в коме).
Третий участник драмы, который хладнокровно бросился с ножом на пистолет, умер от ран, передаёт портал IRCITY.RU.