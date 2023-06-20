В Ангарске спортсмены разбирались между собой с помощью пистолета и ножа

Кровавую сцену наблюдали 20 июня в одном из кафе города Ангарска (Иркутская область). Там президент местного клуба «Ахмат» стрелял из пистолета в главу местного отделения Федерации бокса. Потом бежал, но и сам не смог уйти от ножа. Подробности событий рассказывает официальный телеграм-канал Следственного управления СК РФ по Иркутской области.



Всё случилось, в общем, за завтраком. Ещё до полудня.

«Мужчина зашел в заведение с пистолетом и произвел несколько выстрелов в одного из посетителей. Знакомый раненого мужчины с целью отомстить взял на кухне кафе нож, выбежал вслед за подозреваемым на улицу и нанес удар ножом в живот стрелявшего мужчины, который в свою очередь произвёл выстрел в сторону оппонента», — описывает хронику событий СК. Начало конфликта хорошо просматривается на опубликованном видео.