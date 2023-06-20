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    «В добрый путь». Путин с Собяниным запустили речной трамвай на электротяге

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    8 комментариев

    Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Северном речном вокзале (https://t.me/navideovidno/62843) дали старт первому электрическому речному трамваю в столице. Об этом 20 июня сообщает Кремль.

    Kremlin.ru

    — Уважаемый Владимир Владимирович, капитан электросудна Бунин Максим Анатольевич. Разрешите запуск первого рейса самого современного в мире регулярного речного транспорта полностью на электрическом ходу.

    — Максим Анатольевич, в добрый час. В добрый путь. Поздравляю вас с этим событием. Конечно, разрешаю. Вперед!

    С 20 июня электротрамваи начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК «Сердце столицы». Длина маршрута — более 6,5 км. В пресс-службе мэрии уточнили, что проезд по маршруту первого речного трамвайчика в Москве будет бесплатным до 23 июня включительно, пишет MSK1.

    MSK1.RU

    Позже поездка на аквабусе будет стоить 150 рублей в будни и 300 рублей — в выходные. С 1 сентября все поездки будут стоить 150 рублей. Бесплатным будет проезд для обладателей абонементов на 90 и 365 дней.

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    Комментарии 8

    Гость20 Июн 2023 в 18:12
    Это дистанционное шоу?
    +0−0
    Гость20 Июн 2023 в 18:07
    кумедья. не?
    +0−0
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