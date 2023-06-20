«В добрый путь». Путин с Собяниным запустили речной трамвай на электротяге

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на Северном речном вокзале (https://t.me/navideovidno/62843) дали старт первому электрическому речному трамваю в столице. Об этом 20 июня сообщает Кремль.
Kremlin.ru
— Уважаемый Владимир Владимирович, капитан электросудна Бунин Максим Анатольевич. Разрешите запуск первого рейса самого современного в мире регулярного речного транспорта полностью на электрическом ходу.
— Максим Анатольевич, в добрый час. В добрый путь. Поздравляю вас с этим событием. Конечно, разрешаю. Вперед!
С 20 июня электротрамваи начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК «Сердце столицы». Длина маршрута — более 6,5 км. В пресс-службе мэрии уточнили, что проезд по маршруту первого речного трамвайчика в Москве будет бесплатным до 23 июня включительно, пишет MSK1.
MSK1.RU
Позже поездка на аквабусе будет стоить 150 рублей в будни и 300 рублей — в выходные. С 1 сентября все поездки будут стоить 150 рублей. Бесплатным будет проезд для обладателей абонементов на 90 и 365 дней.