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    Пьяный пассажир перед вылетом из Петербурга в Москву сообщил о бомбе в ручной клади

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    Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Москва перепил 19 июня в аэропорту Пулково, а в самолете сообщил бортпроводнику о бомбе в сумке. По итогу рейс задержали на три часа, самолет обыскали, а пассажира задержали. Опасных предметов на борту не нашли.

    Сегодня стало известно, что против 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о лжеминировании — ч. 2 ст. 207 УК РФ. Об этом сообщили 20 июня в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

    За данное преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, напомнили в Следкоме.

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    Комментарии 1

    Гость20 Июн 2023 в 17:59
    Небо по колено.
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