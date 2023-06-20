Пьяный пассажир перед вылетом из Петербурга в Москву сообщил о бомбе в ручной клади

Пассажир авиарейса Санкт-Петербург — Москва перепил 19 июня в аэропорту Пулково, а в самолете сообщил бортпроводнику о бомбе в сумке. По итогу рейс задержали на три часа, самолет обыскали, а пассажира задержали. Опасных предметов на борту не нашли.



Сегодня стало известно, что против 49-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о лжеминировании — ч. 2 ст. 207 УК РФ. Об этом сообщили 20 июня в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.



За данное преступление предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, напомнили в Следкоме.

