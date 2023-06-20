Петербургские МРЭО закроются на день для техработ

В ближайшее воскресенье, 25 июня, будущим и нынешним водителям не стоит планировать посещение МРЭО в Петербурге и Ленобласти. Они будут закрыты.



На информационно-справочных ресурсах Госавтоинспекции Российской Федерации будут производить технические работы, предупреждает 20 июня пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В связи с этим 25 июня регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Петербурге и области не будут принимать граждан.

В ГИБДД также напоминают, что записаться на прием в МРЭО можно на портале госуслуг. Граждан, приходящих по записи через госуслуги, принимают без очереди в специально выделенных окнах. Кроме того, на официальном сайте ГИБДД РФ публикуются графики нагрузки на подразделения, по которым можно узнать наименее загруженные часы и дни приема.