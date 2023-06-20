    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    764мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd83.99eur91.8

    В России 3 сентября объявили Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

    1427
    18 комментариев

    В России День окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября, переименовали в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). Изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» приняли депутаты Госдумы 20 июня, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

    Депутаты пояснили необходимость «беспрецедентной недружественной кампанией Японии против России» и полагают, что важно указать в названии именно «милитаристскую Японию».

    Подчеркивается, что решение не направлено против мирных японских граждан, также пострадавших от войны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 18

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close