В России 3 сентября объявили Днем победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

В России День окончания Второй мировой войны, который отмечается 3 сентября, переименовали в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). Изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» приняли депутаты Госдумы 20 июня, сообщается на сайте нижней палаты парламента.



Депутаты пояснили необходимость «беспрецедентной недружественной кампанией Японии против России» и полагают, что важно указать в названии именно «милитаристскую Японию».