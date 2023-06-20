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    Дума приняла закон об освобождении мобилизованных от уголовной ответственности

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    Госдума в окончательном третьем чтении приняла поправки, которые устанавливают основания для освобождения осужденных участников СВО от уголовной ответственности. Речь идет о тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести.

    Как сообщили в нижней палате парламента 20 июня, законопроект касается тех, кто был мобилизован для участия в СВО или заключил контракт о прохождении военной службы в российской армии, и совершил преступления небольшой или средней тяжести.

    Как уточняется в документе, под действие закона не попадут совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также судимые по террористическим статьям. Не предусмотрено освобождение от уголовной ответственности и для судимых за диверсионную, экстремистскую деятельность.

    Освободиться от ответственности и погасить судимость можно будет после получения госнаграды или увольнения со службы — по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья и другим основаниям. Контролировать поведение до погашения судимости будут воинские части.

    Соавтор законопроекта Ирина Панькина уточнила «Интерфаксу», что его действие будет распространяться только на тех, кто совершил преступления до его вступления в силу, чтобы возможность заключить контракт «не стала мотивацией преступного поведения граждан».

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