Дума приняла закон об освобождении мобилизованных от уголовной ответственности

Госдума в окончательном третьем чтении приняла поправки, которые устанавливают основания для освобождения осужденных участников СВО от уголовной ответственности. Речь идет о тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести.



Как сообщили в нижней палате парламента 20 июня, законопроект касается тех, кто был мобилизован для участия в СВО или заключил контракт о прохождении военной службы в российской армии, и совершил преступления небольшой или средней тяжести.

Как уточняется в документе, под действие закона не попадут совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также судимые по террористическим статьям. Не предусмотрено освобождение от уголовной ответственности и для судимых за диверсионную, экстремистскую деятельность.