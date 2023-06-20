Поругавшийся с женой петербуржец устроил дебош в отеле на 250 тысяч рублей

В Петербурге семейная ссора опустошила бюджет супружеской пары и заставила понервничать персонал и постояльцев гостиницы на Суворовском проспекте. Подробности сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу 20 июня.
Кнопку тревожной сигнализации в отеле нажали накануне около 10 часов утра. Прибывший наряд вневедомственной охраны утихомирил разбушевавшегося мужчину, хотя и пришлось надеть на него наручники.
Выяснилось, что 42-летний петербуржец поругался с женой и решил выпорхнуть из семейного гнезда, проведя ночь в отеле. Там он залил свою обиду на спутницу жизни спиртным, но в результате только больше рассвирепел и в ярости разбил двери четырех соседних номеров.
Руководство отеля оценило ущерб в 250 тысяч рублей. Задержанного доставили в 76-й отдел полиции.