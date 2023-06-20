    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, вос

    764мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd83.99eur91.8

    Поругавшийся с женой петербуржец устроил дебош в отеле на 250 тысяч рублей

    3120
    12 комментариев

    В Петербурге семейная ссора опустошила бюджет супружеской пары и заставила понервничать персонал и постояльцев гостиницы на Суворовском проспекте. Подробности сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу 20 июня.

    ПоделитьсяПоделиться

    Кнопку тревожной сигнализации в отеле нажали накануне около 10 часов утра. Прибывший наряд вневедомственной охраны утихомирил разбушевавшегося мужчину, хотя и пришлось надеть на него наручники.

    Выяснилось, что 42-летний петербуржец поругался с женой и решил выпорхнуть из семейного гнезда, проведя ночь в отеле. Там он залил свою обиду на спутницу жизни спиртным, но в результате только больше рассвирепел и в ярости разбил двери четырех соседних номеров.

    Руководство отеля оценило ущерб в 250 тысяч рублей. Задержанного доставили в 76-й отдел полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close