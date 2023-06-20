В «Доме надежды на Горe» отпраздновали 1380 лет трезвости

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Дом надежды на Горe» — первый в России благотворительный реабилитационный центр для людей, страдающих алкогольной зависимостью, — отметил свое 27-летие. На праздник в деревне Перекюля в Ломоносовском районе Ленинградской области собрались более 500 гостей: традиционно приехали выпускники с семьями и друзья фонда. Общий стаж трезвости всех приехавших гостей составил 1380 лет.



Эту цифру в центре подсчитывают каждый год, складывая годы и месяцы, которые выпускники и гости Дома прожили без алкоголя. В этом году приехали те, кто не пьёт уже 30 лет, и те, кто только начинает этот путь при поддержке реабилитационного центра.



Программу праздника вел председатель Попечительского совета, основатель творческого объединения «Митьки» художник Дмитрий Шагин. Среди гостей были друзья центра актёр Андрей Ургант, актёр театра «Лицедеи» Анвар Либабов, актёр театрального товарищества «Комик-Трест» Игорь Сладкевич, главный врач больницы Св. Николая Чудотворца Андрей Отмахов, депутат ЗакСа Ленинградской области Валерия Коваленко.



«День рождения центра для нас всегда большой праздник, ведь в этот день в гости приезжают и наши друзья, и выпускники. Они делают это каждый год, чтобы выразить свою благодарность тем, кто вернул их к жизни. Некоторые приезжают со своими супругами и детьми — большая радость видеть, как восстанавливаются и появляются новые семьи», — сказал Дмитрий Шагин.

Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В мае 2020 года центр был вынужден приостановить оказание помощи из-за возникших финансовых проблем. Однако уже через год, 1 июля 2021 года, он вновь открыл двери и принял первых реабилитантов. За два года с момента возобновления работы помощь получили 290 человек (198 мужчин и 92 женщины) из 33 регионов — от Калининградской области до Дальневосточного федерального округа; открытую программу для созависимых посетили 307 человек (226 женщин и 81 мужчина), в Санкт-Петербурге открылась группа АА «Продолжение» для выпускников центра, был создан клуб для созависимых.



К сожалению, на сегодняшний день финансирования всё ещё не хватает, но сотрудники центра надеются, что деньги найдутся и можно будет снова принимать не по 15, а по 30 человек одновременно. Помочь фонду можно здесь.

