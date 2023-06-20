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    В ГМЗ «Гатчина» раскрыли тайну гибели лебедя Айседоры. Ее убила любовь

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    Лебедь Георгий из Дворцового парка в Гатчине овдовел во второй раз — в начале июня его возлюбленную Айседору нашли мертвой. Расследование показало, что связь с Георгием и стала причиной смерти.

    О результатах осмотра и вскрытия Айседоры 20 июня сообщают в пресс-службе государственного музея-заповедника «Гатчина». Оказалось, что птица погибла от травм головы и шеи, полученных во время спаривания с лебедем-самцом. Со внутренними органами всё было в порядке, птичьего гриппа не обнаружили тоже.

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    Невесту вдовцу Георгию нашли в апреле 2021 года. Его предыдущая возлюбленная погибла в 2019 году — на нее напала бродячая собака.

    Фото: Гатчинский дворец • музей-заповедник «Гатчина»

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