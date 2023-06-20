В ГМЗ «Гатчина» раскрыли тайну гибели лебедя Айседоры. Ее убила любовь

Лебедь Георгий из Дворцового парка в Гатчине овдовел во второй раз — в начале июня его возлюбленную Айседору нашли мертвой. Расследование показало, что связь с Георгием и стала причиной смерти.



О результатах осмотра и вскрытия Айседоры 20 июня сообщают в пресс-службе государственного музея-заповедника «Гатчина». Оказалось, что птица погибла от травм головы и шеи, полученных во время спаривания с лебедем-самцом. Со внутренними органами всё было в порядке, птичьего гриппа не обнаружили тоже.