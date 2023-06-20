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    В Пермском крае разругавшиеся соседки сожгли друг другу дом и баню

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    Поссорившиеся соседки вышли на тропу войны, прихватив с собой канистры с бензином. Итогом драмы, которая разыгралась в небольшом селе Аспа, стали два уголовных дела, сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

    По данным полиции, 33-летняя и 52-летняя дамы поссорились во время совместного застолья. Слово за слово, началась драка. Подруга постарше затаила обиду, взяла дома бутылку с бензином и подожгла второй баню. В результате пожара строение было полностью уничтожено огнем. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

    Вторая в долгу не осталась, но уже подпалила обидчице дом. В результате пожара дом и надворные постройки были уничтожены огнем полностью. Ущерб составил порядка полумиллиона рублей.

    В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества». Обе они ранее неоднократно судимы. 33-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй фигурантке — подписка о невыезде и надлежащем поведении, добавили в пресс-службе.

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