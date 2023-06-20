В Петербурге благотворительная регата собрала рекордные 3 миллиона рублей на помощь детям с онкозаболеваниями

В Петербурге прошла юбилейная благотворительная парусная регата, организованная фондом «свет.дети» и яхтсменами. 15 яхт с участниками соревнований и два теплохода с болельщиками вышли в акваторию Финского залива, чтобы помочь детям с онкологическими заболеваниями.

Регата прошла в пятый раз. Среди участников были представители бизнеса, медицинских сообществ, выпускники вузов. Среди болельщиков были и подопечные фонда «свет.дети»: 19-летний Влад, победивший саркому, 10-летний Кирилл, который 8 лет назад перенёс трансплантацию костного мозга, а также 8-летняя Лиза, победившая лейкоз. Всего гонка объединила более 150 человек.

По итогам соревнований удалось собрать 3 296 277 рублей — сумма стала рекордной за всё время проведения регаты, рассказали в фонде.

«В этих соревнованиях нет проигравших. Мы все победители, потому что объединяемся, чтобы поддержать детей. Благодаря регате нам уже удалось помочь 600 детям с онкозаболеваниями. Чаще всего собранные средства мы тратим на оказание срочной помощи, когда времени на организацию сбора нет, а оплатить лекарство или обследование нужно незамедлительно», — говорит Юлия Божина, директор фонда «свет.дети».

Победа в соревнованиях определялась по двум результатам: спортивному и фандрайзинговому. Фандрайзинговый результат складывался из благотворительного взноса команды и пожертвований болельщиков во время самой гонки.



Всего за пять лет проведения регаты собрано 10 883 777 рублей в поддержку детей с онкозаболеваниями.

