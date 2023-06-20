Шойгу рассказал о планах Украины ударить по Крыму: новости СВО за 20 июня

По словам министра обороны, с 4 июня украинские войска 263 раза атаковали российские позиции Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 20 июня.



Шойгу рассказал о планах Украины ударить по Крыму Министр обороны Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны. Он рассказал о том, что украинские войска продолжают предпринимать попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. При этом задействуется большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых «обучался специалистами НАТО». — С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг. По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами «Хаймарс» и «Сторм Шэдоу», — заявил Шойгу.

Министерство обороны / t.me

Министр обороны добавил, что применение этих ракет вне зоны СВО будет означать «полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт» и повлечёт за собой незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины.



В Кремле прокомментировали возможность воссоздания погранвойск Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы принятом решении по воссозданию погранвойск как отдельного ведомства. — Мне неизвестно каких-либо решений. Здесь я не могу этого подтвердить, — сообщил Песков. Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что после атак диверсионных групп на территории Брянской и Белгородской областей было решено воссоздать пограничные войска, которые были ликвидированы во время первого президентского срока Владимира Путина.

— На сегодняшний день крайне актуально – это войсковой способ охраны государственной границы. Решение принято, — писал депутат в своем телеграм-канале.

Первый российский военный получил 1 миллион за уничтоженный танк Leopard В Минобороны сообщили, что российский военнослужащий Андрей Кравцов, уничтоживший в ходе СВО танк Leopard, первым получил денежную премию в 1 миллион рублей. В сообщении ведомства указано, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири». Саму премию вручили в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А. А. Вишневского.

Минобороны России / t.me

— Мы продвигались всё ближе вперёд, по нам работала тяжёлая артиллерия. По ходу событий [выяснилось, что] работал танк, потому что выстрел был одиночный, его дрон постоянно корректировал. Я взял гранатомёт, так как я помощник гранатомётчика, начал обходить с фланга, выявлять технику бронированную, которая работала по нам. Я тоже выстрелил, пошёл дым. Я уже в госпитале узнал, что, оказывается, это был немецкий Leopard, — рассказал военнослужащий.

От имени фонда сертификат на выплату денежных средств Андрею Кравцову передал сенатор, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. В Минобороны также отметили, что эти выплаты российским военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника. С начала проведения специальной военной операции более десяти тысяч военнослужащих получили специальные выплаты от Минобороны.

Судимые и ограниченно годные смогут идти на службу по контракту Госдума приняла закон о праве судимых и ограниченно годных заключать контракт с Минобороны. Им разрешили заключать контракт на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени. В то же время заключить контракт с Минобороны не смогут осужденные за госизмену, шпионаж, терроризм или преступления против половой неприкосновенности детей.



В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что «в ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен». Мы подробно разбирали этот законопроект в отдельном материале.



Госдума приняла закон об освобождении судимых участников СВО от уголовной ответственности Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который устанавливает правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ (ВС РФ) в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ внесен группой парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом 13 июня, первое чтение состоялось 14 июня.

Принятый закон подразумевает, что мобилизованные или контрактники, участвующие в СВО и совершившие преступления небольшой и средней тяжести, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.



Ко второму чтению профильный думский комитет поддержал поправки со списком статей Уголовного кодекса, по которым вышеизложенные гарантии получить не получится. От ответственности не освободят осуждённых за:

теракт;

содействие террористической деятельности;

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности;

публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма;

прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности;

организацию террористического сообщества и участие в нем;

организацию террористической организации и участие в ней;



шпионаж;

захват заложников;

экстремистские преступления;

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Принятые нормы также будут распространяться на правоотношения, связанные с прохождением военной службы лицами, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование на территории новых регионов до даты их принятия в состав РФ. Документ должен вступить в силу со дня его официального опубликования.



Бойцы СВО получат льготы при поступлении в вузы Госдума приняла законопроект об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи. Документ также содержит норму о льготах при поступлении в университет участникам специальной военной операции (СВО). Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в октябре прошлого года, авторами выступили сенаторы и депутаты «Единой России» во главе с секретарем генсовета партии, первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком. Изменения вносятся в закон «Об образовании». Изначально документ предусматривал, что прохождение военной службы в ВС РФ будет учитываться в качестве индивидуальных достижений при поступлении в вузы и колледжи. В тексте закона говорится о том, что при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета наряду с результатами ЕГЭ и дополнительными вступительными испытаниями учитываются индивидуальные достижения призывников, а также контрактников, мобилизованных и бойцов СВО.

Ко второму чтению депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным и лидерами фракций внесли поправки о праве на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты для Героев России, участников СВО, включая тех, кто отражал нападения на территорию РФ, мобилизованных, ополченцев Донбасса, и детей участников боевых действий за рубежом. Кроме того, согласно закону, дети умерших от коронавируса врачей, заразившихся при исполнении служебного долга, получат право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы. Viber и Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о СВО Как сообщает ТАСС, столичный мировой суд впервые назначил административный суд в 1 миллион рублей мессенджеру Viber за отказ удалить ложную информацию о специальной военной операции на Украине. Кроме того, суд оштрафовал мессенджер Telegram на 4 миллиона рублей за отказ удалить 32 канала, на которых публикуется ложная информация о СВО и её участниках. Кроме того, мессенджер отказался удалять каналы, в которых мошенническим путем у пользователей вымогаются денежные средства. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Также административный протокол за отказ удалить запрещенные данные впервые составлен в РФ на компанию Apple. Статья, которая вменяется компании, предусматривает административное наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Число погибших из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 38 человек Увеличилось количество погибших из-за разрушения Каховской ГЭС — оно достигло 38 человек. Ещё 115 госпитализированы с переохлаждением и другими травмами — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным украинского штаба по ликвидации последствий разрушения плотины, на правом берегу Днепра погибли 18 человек, 31 человек пропал без вести/

Плотина Каховской ГЭС разрушилась в ночь на 6 июня. Власти Новой Каховки сообщали, что ночные удары по ГЭС привели к разрушению задвижек. Из-за этого вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению реки: ее уровень в городе достиг более 11 метров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта.



В Нальчике по подозрению в шпионаже задержали украинца ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу СБУ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



— Пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Установлено, что задержанный, действуя по заданию Службы безопасности Украины, собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции, — сообщили в ЦОС. Следователи ФСБ возбудили уголовное дело по факту шпионажа — статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.