В Финляндии определились с новым новым премьером вместо Санны Марин

Новым премьером-министром Финляндии станет Петтери Орпо, его кандидатуру одобрил парламент страны 20 июня.
Как сообщает РИА Новости 20 июня, кандидатуру Орпо поддержали 107 парламентариев, 81 депутат был против. Вскоре финский президент примет отставку кабинета министров Санны Марин, и состоится первое заседание уже нового правительства Финляндии.
Согласно официальной биографии, Петтери Орпо 53 года, он родился в юго-западной части Финляндии. Выпускник университета Турку по специальности «Экономика», магистр в области политических наук, капитан запаса, в прошлом министр внутренних дел Финляндии. Петтери Орпо — председатель Национальной коалиционной партии Финляндии. В её программе отказ ископаемого топлива из России, а сам политик открыто выступал за строительство забора на границе с Россией.