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    «Перевертыш» затормозил Выборгское шоссе у поворота на Песочный, копится пробка

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    Одна из крупнейших магистралей на севере Петербурга встала в пробке из-за ДТП с «перевертышем». Движение затруднено в обе стороны.

    На Выборгском шоссе, на повороте к поселку Песочный, в результате ДТП опрокинулся кроссовер Renault, сообщают очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис». Судя по фото с места аварии, автомобиль получил удар в правый бок и упал на водительскую сторону.

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    Из-за ДТП движение по Выборгскому шоссе затруднено в обоих направлениях. По данным «Яндекс.Пробок», затор со стороны Петербурга тянется почти от КАД. Также собирается пробка на Песочном шоссе к перекрестку с Выборгским.

    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось в 12:17 возле дома 416 по Выборгскому шоссе. По данным дежурной части ГИБДД, пострадавших в аварии нет.

    Фото: «Мегаполис»

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