Выручка российских компаний впервые в истории превысила квадриллион рублей

Выручка российских организаций за 2022 год составила 1,3 квадриллиона рублей, что почти в два раза больше выручки 2021 года — 665 триллионов рублей. На данные статистики, размещенные на сайте Федеральной налоговой службы, обратило внимание РБК.



«Рост доходов <...> обусловлен ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги», — сказано в статистике ведомства.

