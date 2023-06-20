Выручка российских компаний впервые в истории превысила квадриллион рублей

Выручка российских организаций за 2022 год составила
«Рост доходов <...> обусловлен ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги», — сказано в статистике ведомства.
При этом прибыль организаций увеличилась всего на
Существенный рост выручки при незначительном объеме прибыли говорит о том, что произошел резкий рост издержек бизнеса, считает профессор социологии
Ранее «Фонтанка» писала, что импортозамещение после ухода международных сетей и брендов обернулось ростом цен, сокращением ассортимента и увеличением доли иностранных товаров на полках.