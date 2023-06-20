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    Выручка российских компаний впервые в истории превысила квадриллион рублей

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    Выручка российских организаций за 2022 год составила 1,3 квадриллиона рублей, что почти в два раза больше выручки 2021 года665 триллионов рублей. На данные статистики, размещенные на сайте Федеральной налоговой службы, обратило внимание РБК.

    «Рост доходов <...> обусловлен ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги», — сказано в статистике ведомства.

    При этом прибыль организаций увеличилась всего на 5,38 % по сравнению с 2021 годом — с 29,4 триллиона до 31,1 триллиона рублей, опять же благодаря нефтегазовому сектору. Как отмечает РБК, при средней в 2022 году инфляции на уровне 13,8 % в реальном выражении прибыль практически снизилась.

    Существенный рост выручки при незначительном объеме прибыли говорит о том, что произошел резкий рост издержек бизнеса, считает профессор социологии НИУ ВШЭ Александр Чупренко. Так, в 2022 году оборвались цепочки поставок, пришлось налаживать параллельный импорт и искать других поставщиков.

    Ранее «Фонтанка» писала, что импортозамещение после ухода международных сетей и брендов обернулось ростом цен, сокращением ассортимента и увеличением доли иностранных товаров на полках.

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