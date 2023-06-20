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    Подросток на питбайке влетел в дерево на экотропе в Сосновом Бору

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    6 комментариев

    Серьезное ДТП с участием юного мотокроссмена произошло поздним вечером 19 июня в Сосновоборском районе Ленобласти. Подросток не удержал свой питбайк и врезался в препятствие.

    В 22 часа на экотропе возле дома 33 по проспекту Александра Невского в Сосновом Бору 17-летний ученик колледжа, следуя на питбайке Regulmoto в сторону озера Калищенское, не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает 20 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате молодой человек получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

    По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Как стало известно «Фонтанке», водительских прав юноша не получал. Питбайк не зарегистрирован и принадлежит пострадавшему по договору купли-продажи.

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    Комментарии 6

    28020699820 Июн 2023 в 13:11
    Искупался.
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