Тополиный пух задымил кладбище и поджёг сцену у школы в Петербурге

Злые аллергики и безответственные подростки продолжают поджигать тополиный пух: на этот раз не повезло Ново-Волковскому кладбищу и сцене у школы в Калининском районе
Примерно одновременно тушили два возгорания в Петербурге, возникшие из-за тополиного пуха, стало известно «Фонтанке» 20 июня.
Дымкой заволокло погост во Фрунзенском районе. Там тополиный пух горел на площади 20 квадратных метров и был оперативно потушен сотрудниками МЧС.
Еще одно возгорание произошло из-за пуха у школы №175. Как сообщают очевидцы, огонь перекинулся на сцену. Возгорание потушили своими силами, с помощью огнетушителя.