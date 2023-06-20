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    Тополиный пух задымил кладбище и поджёг сцену у школы в Петербурге

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    Злые аллергики и безответственные подростки продолжают поджигать тополиный пух: на этот раз не повезло Ново-Волковскому кладбищу и сцене у школы в Калининском районе

    Примерно одновременно тушили два возгорания в Петербурге, возникшие из-за тополиного пуха, стало известно «Фонтанке» 20 июня.

    t.me/Megapolisonline

    Дымкой заволокло погост во Фрунзенском районе. Там тополиный пух горел на площади 20 квадратных метров и был оперативно потушен сотрудниками МЧС.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Еще одно возгорание произошло из-за пуха у школы №175. Как сообщают очевидцы, огонь перекинулся на сцену. Возгорание потушили своими силами, с помощью огнетушителя.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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