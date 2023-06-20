Пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet приговорили к шести годам в колонии-поселении

Командира самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году, приговорили к шести годам в колонии-поселении. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости.
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По данным Следственного комитета, 5 мая 2019 года из-за технической неисправности «Суперджет» решено было вернуть в аэропорт вылета и командир «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу». У судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели, из находившихся на борту 78 человек погиб 41.