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    Пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet приговорили к шести годам в колонии-поселении

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    Командира самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году, приговорили к шести годам в колонии-поселении. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости.

    Химкинский городской суд Москвы признал Дениса Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Также с него взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу двоих потерпевших и запретили управлять воздушными судами в течение трех лет. Когда приговор вступит в силу, Евдокимов должен будет отправиться в колонию сам — меру пресечения ему не избирали.

    По данным Следственного комитета, 5 мая 2019 года из-за технической неисправности «Суперджет» решено было вернуть в аэропорт вылета и командир «осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу». У судна подломились стойки шасси и загорелись двигатели, из находившихся на борту 78 человек погиб 41.

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    АвиакатастрофаСуперджетШереметьево
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