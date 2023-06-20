Пилота сгоревшего в Шереметьево Superjet приговорили к шести годам в колонии-поселении

Командира самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего при посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году, приговорили к шести годам в колонии-поселении. Об этом 20 июня сообщает РИА Новости.



Химкинский городской суд Москвы признал Дениса Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть двух и более человек ( ч. 3 ст. 263 УК РФ). Также с него взыскали 1,5 миллиона рублей в пользу двоих потерпевших и запретили управлять воздушными судами в течение трех лет. Когда приговор вступит в силу, Евдокимов должен будет отправиться в колонию сам — меру пресечения ему не избирали.

