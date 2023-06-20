«Митинг, который вы организовали, не согласован». В Тамбове полиция сорвала рок-концерт и объяснила это спецоперацией

В Тамбове полиция сорвала рок-концерт, который местные музыканты организовали на берегу Рылеевского карьера. Подробности истории накануне рассказало издание «Твердый знак».
«Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, в связи с проведением специальной военной операции все массовые мероприятия должны быть согласованы с администрацией. Чего ты там улыбаешься? С администрацией и областью», — заявил сотрудник полиции, который вышел на сцену во время исполнения песни The Prodigy.
Полицейский добавил, что «вот этот митинг, который вы здесь организовали, не санкционирован». На видео слышно, что в ответ раздались недовольные крики. Одна из посетительниц рассказала «Твердому знаку», что к месту проведения концерта подъехали сразу семь полицейских машин, после чего людей якобы начали задерживать.
Есть и другая версия событий. В пресс-службе тамбовского главка МВД «Подъёму» заявили, что никаких задержаний не было. В администрации города изданию сообщили: концерт организаторы с властями не согласовывали.