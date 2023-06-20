    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, с-в

    764мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd83.99eur91.8

    В банке в Химках прогремел взрыв

    9811
    6 комментариев

    В Химках 20 июня юный москвич устроил взрыв в отделении банка.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, 19-летний парень принес петарды и организовал «дебош», при этом он вёл прямой эфир в Интернете. По данным ТАСС, была взорвана коробка с петардами.

    прокуратура Московской области

    «По предварительной информации, сегодня утром 19-летний житель столицы поджег и закинул в здание отделения банка на ул. Московская коробку с фейерверком», — добавляет прокуратура Московской области.

    Никто не пострадал. Юношу задержали и передали полиции. Свои действия, по данным прокуратуры, он объяснил желанием избавиться от звонков телефонных мошенников.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзрывПетардыВзрыв петардыДебошХимки
    ЛАЙК3
    СМЕХ16
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close