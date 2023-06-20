В банке в Химках прогремел взрыв

В Химках 20 июня юный москвич устроил взрыв в отделении банка.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, 19-летний парень принес петарды и организовал «дебош», при этом он вёл прямой эфир в Интернете. По данным ТАСС, была взорвана коробка с петардами.
«По предварительной информации, сегодня утром 19-летний житель столицы поджег и закинул в здание отделения банка на
Никто не пострадал. Юношу задержали и передали полиции. Свои действия, по данным прокуратуры, он объяснил желанием избавиться от звонков телефонных мошенников.