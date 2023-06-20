Трехлетний мальчик из бассейна отеля в Сестрорецке попал в реанимацию

Трехлетний мальчик упал в бассейн отеля на берегу Финского залива в Сестрорецке. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.



Малыш приехал в гостиницу на Парковой улице в Сестрорецке с родителями, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 июня. Накануне около пяти дня они были в бассейне отеля, и ребенок упал в воду. Его вытащили из чаши и вызвали скорую.



Медики отвезли пострадавшего в детскую больницу № 19 . Там ребенка поместили в реанимацию и оценили его состояние как крайне тяжелое.



Семья у мальчика полная, благополучная.

