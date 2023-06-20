Российский теннисист Медведев первым в сезоне одержал 40 побед

Россиянин Даниил Медведев стал первым теннисистом, который добился 40 побед в сезоне на турнирах, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP). 19 июня он одержал победу над американцем Маркосом Гироном в матче первого круга на травяном турнире ATP-500, который проходил в Галле, Германия. Российский спортсмен выиграл матч со счетом 6:4, 6:3. Всего в сезоне он сыграл 47 матчей.



Ранее впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга ATP. Медведев опустился с второй позиции на третью после поражения в первом круге на турнире «Ролан Гаррос», в то время как Карен Хачанов поднялся с 11-го места на 10-е после достижения четвертьфинала турнира. Андрей Рублев сохранил седьмую позицию. Таким образом, российские теннисисты установили новый рекорд.