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    Российский теннисист Медведев первым в сезоне одержал 40 побед

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    Россиянин Даниил Медведев стал первым теннисистом, который добился 40 побед в сезоне на турнирах, проводимых Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP). 19 июня он одержал победу над американцем Маркосом Гироном в матче первого круга на травяном турнире ATP-500, который проходил в Галле, Германия. Российский спортсмен выиграл матч со счетом 6:4, 6:3. Всего в сезоне он сыграл 47 матчей.

    Ранее впервые в истории три российских теннисиста вошли в топ-10 рейтинга ATP. Медведев опустился с второй позиции на третью после поражения в первом круге на турнире «Ролан Гаррос», в то время как Карен Хачанов поднялся с 11-го места на 10-е после достижения четвертьфинала турнира. Андрей Рублев сохранил седьмую позицию. Таким образом, российские теннисисты установили новый рекорд.

    В рейтинге ATP первое место занимает сербский теннисист Новак Джокович, который снова стал лидером после того, как выиграл турнир «Ролан Гаррос», обыграв в финале норвежца Каспера Руда.

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    ТеннисДаниил Медведев
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