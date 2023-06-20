7 неожиданных рецептов с клубникой — салат, хлеб и даже суп

Клубнику можно не только есть такой, какая она есть, и замораживать — из нее порой получаются удивительные и свежие блюда Фото: Наталья Бурухина / NN.RU Поделиться Поделиться





Когда первая тяга к клубнике прошла, а сезон еще не кончился, самое время приготовить из нее что-то интересное (спойлер: не варенье!). Если вы не знаете про клубничную окрошку — поищите ее рецепты. А мы попросили читателей поделиться чем-то более сложным. Благодаря им мы собрали эти семь необычных рецептов блюд из клубники (впрочем, не только из нее).

Клубничная пастила Чтобы приготовить клубничную пастилу по рецепту нашей читательницы из Екатеринбурга Натальи Шмаенковой, на килограмм ягод надо взять 100 граммов сахара или 3 столовые ложки мёда. Но можно обойтись и вовсе без них — это дело вкуса. Главное, чтобы ягоды были.

— Чистые ягоды пробить блендером или протереть через сито, добавить сахар, довести до кипения и уварить минут 30 на медленном огне, затем распределить тонким слоем по противню, застеленному непременно силиконизированной бумагой для выпечки: это важно, так как она легко отделится от готового продукта, а дешевый же пергамент присыхает намертво, — говорит Наталья. — Несколько дней (обычно 2–4) просушить. Пастила готова, когда не липнет к рукам. Нарезать на полосы и скрутить в трубочки. Хранить в закрытом контейнере.

Если не хотите ждать несколько дней, сушить пастилу можно и в духовке с конвекцией при 85 градусах (обязательно с приоткрытой дверцей). На это уйдет примерно 4–6 часов. — А если есть дегидратор с поддонами для пастилы, то вообще песня, — советует Наталья. Клубничная раффлезия Название «Раффлезия» у этого десерта появилось из-за того, что одному знакомому нашей читательницы Ирины, которая поделилась этим рецептом, блюдо напомнило именно этот цветок. Но если цветок, мягко говоря, несъедобен, то клубничная раффлезия — вполне. Вот что нам для нее понадобится:

горсть клубники; два белка; три столовые ложки сахарной пудры; пакетик желатина. — Клубнику разминаем блендером или просто вилочкой до состояния пюре и откладываем в сторону, — рассказывает Ирина. — Белки взбиваем в пышную пену, осторожно добавляем (чтоб не опали) сахарную пудру. Желатин замачивается в холодной воде. После набухания нагревается на медленном огне до полного растворения. Только не до закипания. Осторожно смешиваем белковую массу с ягодным пюре и желатином. Аккуратно размешиваем. Опять же, чтоб белки не опали. Получившееся суфле переливаем в формочки. Я туда положила по дольке свежих ягод, вроде начинки. И отправляем на холод на пару часиков.

Примерно так должна выглядеть готовая клубничная раффлезия Ирина, читательница Городских порталов Поделиться Поделиться





Как достанете свою раффлезию с холода, останется только украсить десерт свежими ягодами и листочками мяты и наслажаться легким вкусом.

Клубничная фокачча Рецептом клубничной фокаччи с нами поделилась читательница с ником Tottoro. Для нее вам понадобятся:

сухие дрожжи — 35 граммов; теплая вода — 250 миллилитров; мёд — 1 столовая ложка; мука — 300 граммов; мелкая соль — 1 чайная ложка; кристаллическая соль — 1 столовая ложка; оливковое масло — 60 миллилитров + 5 столовых ложек; лук-шалот — 1 средняя луковица; бальзамический соус — 1 столовая ложка; кленовый сироп — 2 столовые ложки; клубника — 1 большая пригоршня; свежий базилик — по вкусу. — Дрожжи растворить в теплой воде и мёде, оставить на 15 минут до появления пенной шапки на поверхности раствора. Добавить в дрожжевую смесь 60 миллилитров масла и размешать до однородности. Муку просеять в большую миску и смешать с мелкой солью, — рассказывает наша читательница. — Влить в муку дрожжевой раствор и вымесить однородное эластичное тесто. Сформировать из него шар и смазать его поверхность оливковым маслом. Накрыть полотенцем, убрать в тепло на час. Клубнику вымыть и нарезать на толстые ломтики. Лук нашинковать тонкими полосками, припустить на сковороде в оливковом масле, карамелизовать с бальзамическим соусом и кленовым сиропом. Остудить.



Как всё будет готово, смажьте маслом лист для выпекания, аккуратно распределите по нему тесто руками и оставьте на полчаса — расстояться. После этого аккуратно вдавите в основу ломтики клубники, распределите сверху лук и базилик, сбрызните оливковым маслом, посыпьте кристаллической солью и отправьте на полчаса выпекаться в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, пока на фокачче не появится румяная корочка. Автор рецепта советует есть клубничную фокаччу незамедлительно. Клубничный салат с кускусом

С одной стороны, это каша. С другой стороны, десерт. На автор рецепта уверяет: это — салат! Михалыч, читатель Городских порталов Поделиться Поделиться





Чтобы приготовить клубничный салат с кускусом по рецепту нашего читателя, скрывающегося под ником Михалыч, вам понадобятся:



клубника — 4–6 ягод; кускус — кофейная кружка; рукола и специи — по вкусу; кедровый орех — щепотка; лимонный сок. Кроме того, для заправки приготовьте столовую ложку бальзамического уксуса, столовую ложку оливкового масла, половину чайной ложки сахарной пудры и розовый перец по своему усмотрению.

— Заварим сначала кускус. Я обычно делаю его со специями — это щепотка порошка карри, щепотка куркумы, раздавленный бутон гвоздики, чуть-чуть соли, — рассказывает Михалыч. — Заливаем это всё кипятком, чуть выше уровня крупы, перемешиваем, две минуты, и готово. Высыпаем на тарелку, даем остыть, сверху посыпаем руколой. А пока крупа остывает, можно заняться заправкой. Для этого нужно всего лишь смешать уксус, масло и сахарную пудру. Когда основа для вашего салата будет готова, выкладывайте сверху крупно порезанные ягоды, сбрызнутые лимонным соком, посыпьте кедровыми орешками, полейте заправкой, посыпьте молотым розовым перцем и наслаждайтесь.

Клубничное граните с шампанским Граните родом из Сицилии. Этот освежающий десерт готовят из смеси фруктового пюре и сахарного сиропа. Самые распространенные ингредиенты для граните — лимонный, апельсиновый и мандариновый соки, кофе, миндаль, мята, а также сезонные ягоды и фрукты — клубника, ежевика, клюква, дыня и арбуз. В отличие от сорбэ, текстура граните более зернистая (отсюда и слово «граните», что означает «дробить»). И вот каким рецептом граните поделилась с нами читательница под ником Апельсинка.

Вот так приготовишь себе граните и прямо чувствуешь, как потянуло ветерком с Сицилии Фото: Апельсинка, читательница Городских порталов Поделиться Поделиться





Нам понадобятся:

сахар — 200 граммов; вода — 200 миллилитров; апельсиновый сок — 200 граммов; клубника — 1 стакан; шампанское — 2,5 стакана; мята — несколько листочков.

Этого количества, говорит наша читательница, хватит на 6–8 порций.

— Для начала смешиваем воду и сахар. На медленном огне при постоянном помешивании доводим смесь до полного растворения, остужаем. Из ягод приготовим пюре. Далее смешаем сахарный сироп, пюре, сок и шампанское. И поместим на 6–8 часов в морозилку. Десерт украшаем ягодами и мятой. Пикантный весенний салат Рецепт этого салата наша читательница под ником Las714 подглядела во французской кухне. И теперь, как только появляется свежая клубника, обязательно его готовит. Говорит, что «удивительное сочетание продуктов делает его очень интересным на вкус». Что ж. Не проверишь — не узнаешь. А пока давайте запишем, какие ингредиенты и в каком количестве нам понадобятся: огурец — 1 штука; клубника — 12–15 штук; свежий салат — 1 пучок; оливковое масло, бальзамический уксус, соль — по вкусу; свежемолотый черный перец — чуть меньше половины чайной ложки.

Отдельно для соуса берем стаканчик нежирного йогурта, немного козьего сыра (1,5–2 столовые ложки), пучок мяты и несколько веточек любистка (его можно заменить листовым сельдереем).

Клубника с огурцами и черным перцем? Почему бы и нет! Las714, читательница Городских порталов Поделиться Поделиться





— Огурец частично чистим овощечисткой, придавая ему некоторую «полосатость», и режем тонкими ломтиками. Так же тонко режем клубнику. Салат рвем на крупные кусочки, — рассказывает наша читательница. — Складываем салат, клубнику и огурец вместе. Поливаем бальзамиком, оливковым маслом, сдабриваем немного перцем. Небрежно перемешиваем. Для заправки измельчаем в блендере мяту, сельдерей, смешиваем с йогуртом, добавляем соль и уже много перца.



Клубничный гаспачо Это, возможно, самый сложный рецепт нашей сегодняшней коллекции, но хотя бы раз приготовить его точно стоит. Поделилась им с нами читательница с ником Tottoro, с которой мы пару минут назад готовили фокаччу. Итак, записывайте, что нам пригодится: оливковое масло extra virgin — 1 столовая ложка + 0,25 стакана; чеснок — 2 зубчика (раздавить плоской стороной ножа); зерновой хлеб; тимьян — 2 веточки; клубника (порезаная кубиками) — 6 стаканов; мякоть огурца (порезаная кубиками) — 2,25 стакана; сладкий красный перец (порезаный кубиками) — 1,25 стакана; сладкий зеленый перец (порезаный кубиками) — 3/4 стакана; томатный сок — 6 столовых ложек; красный винный уксус — 3 столовые ложки; соль — 1,5 чайной ложки. Первым делом берем зерновой хлеб, срезаем с него корки и режем на кубики размером два сантиметра. Когда всё готово, разогреваем сковороду на среднем огне, вливаем столовую ложку масла и добавляем зубчик чеснока. Даем ему зарумяниться, добавляем кубики хлеба и готовим их, помешивая, до золотистого цвета (следим, чтобы они не сгорели), кладем тимьян, снимаем с огня и убираем чеснок из сковороды.



Следом режем кубиками клубнику, огурец, перцы и чеснок. Смешиваем их в большой чаше с хлебом, оставшимся оливковым маслом, томатным соком, уксусом и солью и оставляем мариноваться при комнатной температуре следующие 3–6 часов. После этого пюрируем ингредиенты в блендере на высокой скорости до тех пор, пока структура смеси не станет очень гладкой, процеживаем и убираем в холодильник до полного остывания. Теперь готовим крутоны. Для них нам нужны: оливковое масло extra virgin — 2 столовые ложки; чеснок — 2 зубчика, раздавить плоской стороной ножа; цельнозерновой хлеб (порезанный кубиками 5 миллиметров) — 2 стакана; тимьян — 3 веточки; соль — 0,5 чайной ложки. — Разогреть сковородку на среднем огне, добавить масло, положить чеснок, подрумянить его. Добавить кубики хлеба и готовить их до золотистого цвета, помешивая. Добавить тимьян и снять с огня. Быстро перенести крутоны на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир, посолить. Использованные чеснок и тимьян выкинуть, — рассказывает наша читательница. — Когда хлеб остынет, а масло впитается в полотенце, поместить их вместе с полотенцем в плотно закрывающийся контейнер на один день.



Следующий шаг — клубничный конфи. Для него нам понадобятся 16 маленьких ягод клубники, 1,5 чайной ложки оливкового масла extra virgin (и еще немного для подачи) и столовая ложка коричневого сахара.



— Разогреть духовку до 100 градусов, приготовить силиконовую форму или коврик для выпекания. Обмакнуть половинки ягод клубники в оливковое масло, чтобы оно полностью их покрыло, и выложить срезом вниз на силикон. Чуть присыпать сахаром, — делится читательница. — Выпекать полтора часа. Перевернуть ягоды срезом вверх, перевести духовку в режим конвекции и вялить их еще 30 минут. Ягоды должны стать бордовыми и нежными, но сохранить свою форму. Остудить в силиконовой форме (на силиконовом коврике), убрать в контейнер с оливковым маслом, чтобы ягоды не теряли влагу. Конфи должен быть сделан за три дня до подачи и храниться в холодильнике.

Теперь, когда всё приготвилось, проверяем, всё ли у нас на месте. Перед вами должны лежать: гаспачо, черный перец, конфи, крутоны, соль, базилик, нарезанный тонкими слайсами огурец, оливковое масло extra virgin, табаско. Собираем это всё вместе: разливаем по тарелкам (желательно охлажденным), приправливаем свежемолотым черным перцем (одного поворота мельницы будет достаточно), выкладываем в гаспачо клубничный конфи и крутоны, при необходимости солим. Гарнировать базиликом, огурцом, сбрызнуть оливковым маслом и табаско. Если эта коллекция рецептов вас воодушевила на гастрономические эксперименты, делитесь в комментариях своими кулинарными изысками — давайте распространять добро (и вкусные блюда) вместе.