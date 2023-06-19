В Москве у 17-летнего хоккеиста случайно нашли нарколабораторию

Московские полицейские случайно обнаружили настоящую нарколабораторию в квартире
По прибытии на место полицейские выяснили, что информация была ложной. Оказалось, что отчим хоккеиста просто споткнулся и упал, что привело травме бедра. Так как повреждение оказалось незначительным, госпитализация не потребовалась.
В ходе проверки квартиры на предмет возможных нарушений полицейские обнаружили в одной из комнат нарколабораторию, включающую электронные весы, оборудование для культивирования растений и множество пакетов с различными субстанциями.
Хоккеист пояснил, что приобрел всё это оборудование через интернет с целью последующей перепродажи. Полицейские изъяли обнаруженное оборудование и субстанции и отправили их на экспертизу, которая позднее подтвердила, что среди субстанций были наркотики.
Спортсмену предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков. С него взяли подписку о невыезде.