В Туркмении хотят потушить горящие полвека «Врата ада»

В Туркмении подготовили проект тушения газового кратера Дарваза в пустыне Каракумы, который загорелся из-за обвала разведочной шахты более полувека назад. Об этом 19 июня сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа концерна «Туркменгаз» Ирину Лурьеву.



По ее словам, планируется ограничить приток газа к аварийной скважине — для этого недалеко пробурят еще одну, которая будет «забирать» газ. У месторождения, отметила собеседница агентства, сложное геологическое строение: неглубоко от поверхности залегает множество очень тонких пластов породы. Они расположены на глубине менее тысячи метров, и авария — обрушение ствола скважины — тоже произошла рядом с поверхностью.