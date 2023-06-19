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    В Туркмении хотят потушить горящие полвека «Врата ада»

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    3 комментария

    В Туркмении подготовили проект тушения газового кратера Дарваза в пустыне Каракумы, который загорелся из-за обвала разведочной шахты более полувека назад. Об этом 19 июня сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Научно-исследовательского института (НИИ) природного газа концерна «Туркменгаз» Ирину Лурьеву.

    По ее словам, планируется ограничить приток газа к аварийной скважине — для этого недалеко пробурят еще одну, которая будет «забирать» газ. У месторождения, отметила собеседница агентства, сложное геологическое строение: неглубоко от поверхности залегает множество очень тонких пластов породы. Они расположены на глубине менее тысячи метров, и авария — обрушение ствола скважины — тоже произошла рядом с поверхностью.

    Кратер Дарваза называют «Сиянием Каракумов» или «Вратами ада». Он образовался в 1971 году возле поселения Дарваза — в разведочную скважину провалились слои грунта, и, чтобы выходящий газ не навредил людям, его решили поджечь. Геологи рассчитывали, что пожар погаснет через несколько дней, но ошиблись. Столбы пламени, поднимающиеся из кратера, могут достигать 10–15 метров в высоту, котлован — 60 метров в диаметре и 20 в глубину.

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    ТуркменияДарвазаВрата ада
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    Комментарии 3

    Гость19 Июн 2023 в 22:06
    Вот вам и "Святой совок".
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