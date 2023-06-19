Подводная лодка с туристами пропала в Атлантике на пути к месту крушения «Титаника»

Подводная лодка Titan компании OceanGate Expeditions пропала на пути к месту крушения парохода «Титаник». Об этом 19 июня сообщает CBS News со ссылкой на береговую охрану США, которая проводит поисково-спасательную операцию.



Компания подтвердила, что ее подводную лодку ищут и добавила, что она «изучает и мобилизует все варианты для безопасного возвращения экипажа», передает телеканал.



Подводный аппарат OceanGate «Титан» — единственная в мире подводная лодка на пять человек, способная добраться до места крушения «Титаника», которое находится на глубине 2,4 мили под поверхностью моря.