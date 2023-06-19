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    Подводная лодка с туристами пропала в Атлантике на пути к месту крушения «Титаника»

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    9 комментариев

    Подводная лодка Titan компании OceanGate Expeditions пропала на пути к месту крушения парохода «Титаник». Об этом 19 июня сообщает CBS News со ссылкой на береговую охрану США, которая проводит поисково-спасательную операцию.

    Компания подтвердила, что ее подводную лодку ищут и добавила, что она «изучает и мобилизует все варианты для безопасного возвращения экипажа», передает телеканал.

    Подводный аппарат OceanGate «Титан» — единственная в мире подводная лодка на пять человек, способная добраться до места крушения «Титаника», которое находится на глубине 2,4 мили под поверхностью моря.

    Пароход «Титаник» затонул в ходе первого плавания в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом в северной части Атлантического океана, в сотнях километров к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд. На борту было более 2,2 тысячи человек, погибли от 1,5 до 1,6 тысячи человек.

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    Комментарии 9

    Гость19 Июн 2023 в 19:13
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