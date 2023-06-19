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    «Интересная практика». Как «Мостотрест» подписал контракт в 1,7 млрд на ремонт набережной Мойки

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    Арбитраж наложил обеспечительные меры на заключение договора на капремонт стоимостью 1,7 млрд рублей. Заказчик от Смольного прошел мимо решения суда.

    Как сообщается на сайте госзакупок, в субботу, 17 июня, Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Мостотрест» заключило контракт на капремонт набережной реки Мойки (ниже Матвеева моста, левый берег) с компанией «ПСБ Жилстрой». Стоимость работ — 1 млрд 776 млн рублей. При этом 8 июня Арбитражный суд Петербурга наложил обеспечительные меры и запретил заказчику заключать контракт.

    Итоги аукциона были подведены 6 июня. Отбор прошли три претендента. Среди них «ПСБ Жилстрой» и группа компаний «Возрождение». Победителем стала первая, снизив цену на 164 млн. Но еще на этапе подачи заявок «Возрождение» обжаловало условия закупки в ФАС, мотивируя это тем, что условия отбора позволяют пройти компаниям без необходимого опыта. ФАС не согласился с позицией «Возрождения», и 2 июня компания подала иск в арбитраж. После судебной меры на подписание договора «Мостотрест» подал апелляцию.

    В «Мостотресте» нам ответили, что пока «без комментариев», пообещав в ближайшее время объяснить, как был подписан контракт.

    По словам юриста ГК «Возрождение», «на практике бывало, что не выполнялись предписания ФАС, но в данном случае само государство, ведь Смольный — учредитель «Мостотреста» — создает интересную практику».

    Следующее заседание Арбитражного суда назначено на 3 июля.

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