Математика — хуже, русский — лучше. Минпросвет раскрыло средние баллы по ЕГЭ в 2023 году

Министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции в понедельник, 19 июня, обнародовал предварительные результаты итогов ЕГЭ в России в 2023 году.

По его данным, в этом году русский язык выпускники сдали в среднем на 68,43 балла. Это чуть лучше, чем было в 2022 году, когда средний балл по стране составил 68,3. В то же время профильная математика в этом году далась школьникам труднее — средний балл всего 55,62, тогда как год назад было 56,9. Значительно улучшились в этом году результаты по литературе — 63,97 против 60,8 годом ранее, по химии — 56,23 против 54,3, по физике вышло 54,85 против 54,1.

В то же время средний балл по истории заметно упал — 56,37, тогда как годом ранее выпускники показали в среднем 58 баллов. Количество нарушений, из-за которых выпускников пришлось удалять с экзаменов, стало гораздо меньше — всего 618 на всю страну (в том числе 316 — за шпаргалки), хотя год назад их было 739 человек (346 за шпаргалки). На использовании средств связи в этом году поймали почти на треть меньше школьников — всего 207 человек против 298 годом ранее.

Предварительные данные пока показывают всего одного 300-балльника на всю страну. Возможно, после уточнения сведений об итогах ЕГЭ их станет больше, но годом ранее сообщалось о 16 «чистых» 300-балльниках (то есть по 100 баллов за каждый из трех сданных экзаменов, без учета дополнительных баллов за личные достижения, которые позже будут предъявлены на вступительных кампаниях в вузах).