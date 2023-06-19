В Магадане медведь напал на четырех человек. Один погиб

Медведь ранил трех человек и, предположительно, убил одного человека в Магадане. Пострадавшие находятся в больнице. Хищника круглосуточно ищут с применением тепловизоров, пишет 19 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.



Все три нападения произошли в районе частного сектора на 3-м Транспортном переулке. Там же был найден труп мужчины с телесными повреждениями. В Следственном комитете региона проводят проверку по признакам преступления по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Личность погибшего установили — им оказался житель Магадана 1981 года рождения.

