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    В Магадане медведь напал на четырех человек. Один погиб

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    Медведь ранил трех человек и, предположительно, убил одного человека в Магадане. Пострадавшие находятся в больнице. Хищника круглосуточно ищут с применением тепловизоров, пишет 19 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

    Все три нападения произошли в районе частного сектора на 3-м Транспортном переулке. Там же был найден труп мужчины с телесными повреждениями. В Следственном комитете региона проводят проверку по признакам преступления по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Личность погибшего установили — им оказался житель Магадана 1981 года рождения.

    Министр природных ресурсов и экологии Магаданской области Олег Косолапов заявил, что место происшествия оцепили, там дежурят полицейские и охотоведы.

    Также в региональном правительстве отметили, что в последние две недели местные жители жаловались на медведей, которые разоряли дачные участки и нападали на собак. При этом громкие звуки и стрельба хищников не отпугивали.

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