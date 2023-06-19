О новогодних думай с лета. Стал известен примерный календарь выходных на 2024 год

Россиян ждут 4-дневные выходные в связи с майскими праздниками и 10 дней отдыха на Новый год. Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году и опубликовал календарь в своем telegram-канале.
Как и писала ранее «Фонтанка», предстоящие новогодние каникулы начнутся уже 30 декабря, поскольку оно выпало на нерабочую субботу, и продлятся до понедельника, 8 января, поскольку Рождество выпадает на воскресенье.
В феврале россиян ждут длинные выходные с 23-го по 25-е число — День защитника Отечества выпал на пятницу. Аналогично — с выходными по случаю Международного женского дня.
Первомайские праздники начнутся чуть раньше — в апреле. Сначала россиян ждет удлиненная рабочая неделя с 22 по 27 апреля. Воскресенье, 28 апреля, — выходной. А понедельник и вторник, 29 и 30 апреля, станут выходными за счет субботы, 27 апреля, и одного из ноябрьских праздников.
На День Победы отдыхать предстоит тоже долго. Выходные стартуют в четверг, 9 мая, и продлятся четыре дня.
Новогодние выходные с 2024 на 2025 год, предположительно, начнутся 29 декабря за счет предстоящей Новому году шестидневной рабочей недели.