О новогодних думай с лета. Стал известен примерный календарь выходных на 2024 год

Россиян ждут 4-дневные выходные в связи с майскими праздниками и 10 дней отдыха на Новый год. Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году и опубликовал календарь в своем telegram-канале.

Как и писала ранее «Фонтанка», предстоящие новогодние каникулы начнутся уже 30 декабря, поскольку оно выпало на нерабочую субботу, и продлятся до понедельника, 8 января, поскольку Рождество выпадает на воскресенье.



В феврале россиян ждут длинные выходные с 23-го по 25-е число — День защитника Отечества выпал на пятницу. Аналогично — с выходными по случаю Международного женского дня.

