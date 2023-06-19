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    Работы на месяц перекроют Дунайский, ограничат Стачек и другие улицы Петербурга

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    Работы на сетях, ремонт дорог и светофоров с 19–21 июня добавят ограничений и перекрытий в шести районах Петербурга. Об этом предупреждает пресс-служба городской Государственной административно-технической инспекции.

    Василеостровский район

    С 19 июня по 23 июля ограничат движение на перекрестке Среднего проспекта В. О. и 16–17-й линий В. О. Там начинают реконструкцию светофора.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Выборгский район

    С 21 июня по 26 июля из-за реконструкции инженерных сетей ограничат движение по участку Политехнической улицы от улицы Курчатова до улицы Фаворского. В том числе на перекрестке с улицей Фаворского.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Кировский район

    С 19 июня по 17 июля и с 31 июля по 29 августа будут ремонтировать дорожное покрытие на проспекте Стачек от Комсомольской площади до площади Стачек. В связи с этим с 19 июня по 17 июля ограничат проезд по Кировской площади и проспекту Стачек от Комсомольской площади до улицы Трефолева.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Московский район

    С 20 июня по 19 июля для прокладки инженерных сетей перекроют Дунайский проспект от улицы Ленсовета до проспекта Космонавтов. Объезд предусмотрен через «карманы» Дунайского, по проспекту Космонавтов, Звездной улице, Московскому шоссе, улице Ленсовета, проспекту Орджоникидзе и Пулковскому шоссе.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 21 июня по 1 июля ограничат движение по Штурманской улице от улицы Пилотов до Взлетной улицы. Там будут прокладывать теплосеть.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Невский район

    Продолжается дорожный ремонт на улице Седова. С 21 июня до 3 июля из-за работ ограничат проезд по участку улицы Седова от площади Бехтерева до улицы Дудко, а до 10 июля — от площади Бехтерева до проспекта Елизарова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    С 19 июня по 16 июля ограничат движение транспорта по улице Коллонтай от Дальневосточного проспекта до улицы Лопатина. Там тоже будут ремонтировать дорожное покрытие.

    Фото: ГАТИ Петербурга
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    Приморский район

    С 19 июня по 31 августа закроют проезд по Воздушной улице от Высотной улицы до Открытой набережной. Причиной столь продолжительного перекрытия стали работы по прокладке инженерных сетей.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

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    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
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