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    В Московском районе ввели новую школу на 650 детей

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    Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы на 650 мест на улице Идрицкой в Московском районе. Как сообщают в группе ЦДС, объект сдали досрочно.

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    В здании школы высотой от трех до пяти этажей разместятся учебные классы для школьников с 1-го по 11-й класс, актовый зал с эстрадой, гримерными и помещениями для хранения реквизита, библиотека с медиатекой и читальным залом, медпункт, мастерские, два спортзала с раздевалками и тренажерами, а также гардеробные, столовая, лифт для маломобильных групп.

    Младшие школьники с 1-го по 4-й класс будут заниматься в блоке с отдельным входом, не пересекаясь со старшими классами. У входов будет комната дневной охраны, а также отдельный пост круглосуточной охраны.

    На территории рядом со школой в ЖК ЦДС «Московский» установили площадки для отдыха и игр детей разных возрастов, оборудовали место для мероприятий. С восточной стороны школы расположен физкультурно-спортивный кластер с площадками для футбола, баскетбола и волейбола, беговой дорожкой на 100 метров и дорожкой для прыжков в длину.

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