В Московском районе ввели новую школу на 650 детей

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы на 650 мест на улице Идрицкой в Московском районе. Как сообщают в группе ЦДС, объект сдали досрочно.
В здании школы высотой от трех до пяти этажей разместятся учебные классы для школьников с
Младшие школьники с
На территории рядом со школой в ЖК ЦДС «Московский» установили площадки для отдыха и игр детей разных возрастов, оборудовали место для мероприятий. С восточной стороны школы расположен физкультурно-спортивный кластер с площадками для футбола, баскетбола и волейбола, беговой дорожкой на 100 метров и дорожкой для прыжков в длину.