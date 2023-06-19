В Белоруссии утвердили лечение педофилии с помощью кастрации

МВД Беларуси подготовило поправки, вводящие на законодательном уровне химическую кастрацию педофилов. Об этом 19 июня сообщила официальный представитель Генпрокуратуры Республики Беларусь Анжелика Курчак.
«По предложению Генеральной прокуратуры МВД подготовило проект закона «О внесении изменения в УК», где будет прописано (по назначению приговора суда) не только основное наказание лицам, страдающим педофилией, но и их принудительное лечение. Минздрав разработал и утвердил клинические протоколы лечения лиц, страдающих педофилией, в том числе применение химической кастрации», — заявила представитель Генпрокуратуры.
В стране предлагают работать над доступностью «сексологической помощи». По мнению властей, своевременно оказанная помощь будет предупреждать случаи педофилии.
Также в Беларуси решили усилить ответственность родителей за «ненадлежащее воспитание детей». Для них законодательно будет введена административная ответственность «за пропаганду чайлдфри, нетрадиционных семейных отношений, педофилии и смены пола», уточнила Курчак. В школах планируется проводить уроки полового воспитания. Инициативу поддержал белорусский президент Александр Лукашенко.
Ранее ЛДПР также предложила ввести в России химическую кастрацию для педофилов. Там полагают, что существующие в настоящее время меры противодействия таким преступлениям недостаточно эффективны.