На первичном рынке Петербурга и Ленобласти представлено 120 квартир с патио

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в продаже 16 новостроек, где есть квартиры с патио. Как сообщают аналитики GloraX, доля таких проектов равна 8,1 % от общего объема первичного предложения по площади или 6,6 % , если считать по количеству лотов в продаже.



На рынке новостроек города и области сейчас экспонируется всего 120 квартир с патио суммарной площадью почти 10 тыс. кв. м , это примерно 0,2 % от общего количества квартир в новостройках на рынке. Больше всего проектов с патио в бизнес-классе — восемь. В комфорт-классе таких проектов пять, в премиуме — три.

