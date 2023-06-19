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    На первичном рынке Петербурга и Ленобласти представлено 120 квартир с патио

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    В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в продаже 16 новостроек, где есть квартиры с патио. Как сообщают аналитики GloraX, доля таких проектов равна 8,1 % от общего объема первичного предложения по площади или 6,6 %, если считать по количеству лотов в продаже.

    На рынке новостроек города и области сейчас экспонируется всего 120 квартир с патио суммарной площадью почти 10 тыс. кв. м, это примерно 0,2 % от общего количества квартир в новостройках на рынке. Больше всего проектов с патио в бизнес-классе — восемь. В комфорт-классе таких проектов пять, в премиуме — три.

    Патио представляют собой пространство за пределами жилого дома, которое, как правило, прилегает к квартире на первом этаже. Лоты на первом этаже традиционно менее востребованы, и квадратный метр там дешевле, так что застройщики за счет патио пытаются поднять ликвидность таких квартир.

    По данным аналитиков GloraX, в большинстве проектов стоимость квартир с патио до 15 % ниже средней цены квартир в продаже. Самые доступные по цене лоты с патио в комфорт-классе начинаются от 9 млн рублей, а самые дорогие обойдутся более 18 млн рублей. С этой же суммы начинается самое доступное предложение с патио в бизнес-сегменте, а самое дорогое здесь стоит около 87 млн рублей.

    Что касается локаций, то больше всего проектов с патио — пять — расположено в Красногвардейском районе, в остальных районах таких проектов один-два.

    —Так как квартиры на первых этажах, как правило, менее ликвидны, застройщики используют патио как преимущество, позволяющее реализовать такие лоты быстрее и с меньшим снижением цены относительно средней по проекту, — прокомментировал Егор Федоров, коммерческий директор GloraX. — Отмечу, что патио чаще всего встречаются в ЖК, где есть закрытые дворы без машин. Также лоты с патио проектируют, стремясь разнообразить планировки, так как редкие форматы квартир востребованы.

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