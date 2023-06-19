На первичном рынке Петербурга и Ленобласти представлено 120 квартир с патио

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в продаже 16 новостроек, где есть квартиры с патио. Как сообщают аналитики GloraX, доля таких проектов равна
На рынке новостроек города и области сейчас экспонируется всего
Патио представляют собой пространство за пределами жилого дома, которое, как правило, прилегает к квартире на первом этаже. Лоты на первом этаже традиционно менее востребованы, и квадратный метр там дешевле, так что застройщики за счет патио пытаются поднять ликвидность таких квартир.
По данным аналитиков GloraX, в большинстве проектов стоимость квартир с патио до
Что касается локаций, то больше всего проектов с патио — пять — расположено в Красногвардейском районе, в остальных районах таких проектов один-два.
—Так как квартиры на первых этажах, как правило, менее ликвидны, застройщики используют патио как преимущество, позволяющее реализовать такие лоты быстрее и с меньшим снижением цены относительно средней по проекту, — прокомментировал Егор Федоров, коммерческий директор GloraX. — Отмечу, что патио чаще всего встречаются в ЖК, где есть закрытые дворы без машин. Также лоты с патио проектируют, стремясь разнообразить планировки, так как редкие форматы квартир востребованы.