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    Спрос на новостройки Петербурга в мае вырос на 2,5%, что нетипично для этого месяца

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    В мае 2023 года количество сделок на первичном рынке в Санкт-Петербургской агломерации выросло на 2,5 % по сравнению с апрелем. Как отмечают в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость», это нехарактерно для рынка, так как обычно из-за праздников спрос проседает до 15 % относительно марта-апреля.

    — Но в этом году мы зафиксировали даже небольшой рост, — прокомментировала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Его основная причина — изменения в условиях ипотеки со стороны ЦБ РФ, в частности повышение суммы первоначального взноса, которое ожидалось в июне.

    По оценке аналитиков, в мае на первичном рынке в Петербургской агломерации заключили 5,4 тысячи сделок, что примерно сопоставимо с уровнем лета — осени 2022 года. Почти половина приходится на региональных покупателей, их доля по итогам мая составила 46 %.

    Средние цены предложения в мае остались примерно на уровне апреля, в Петербурге незначительный прирост составил 0,2 %, в Ленобласти — 0,8 %. Доля ипотечных сделок держалась на уровне 89 %, тоже сильно не изменившись. По прогнозу экспертов, летом уровень спроса может составить 5,2–5,5 тысячи сделок.

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