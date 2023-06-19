Спрос на новостройки Петербурга в мае вырос на 2,5%, что нетипично для этого месяца

В мае 2023 года количество сделок на первичном рынке в Санкт-Петербургской агломерации выросло на
— Но в этом году мы зафиксировали даже небольшой рост, — прокомментировала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — Его основная причина — изменения в условиях ипотеки со стороны ЦБ РФ, в частности повышение суммы первоначального взноса, которое ожидалось в июне.
По оценке аналитиков, в мае на первичном рынке в Петербургской агломерации заключили
Средние цены предложения в мае остались примерно на уровне апреля, в Петербурге незначительный прирост составил